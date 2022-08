Les détails du plan de l’UE pour relancer l’accord sur le nucléaire iranien divulgués aux médias

La proposition comprend une obligation pour les États-Unis de payer une amende s’ils quittent à nouveau l’accord, rapporte Al Jazeera

Une proposition soumise par l’UE lors des pourparlers de Vienne pour relancer l’accord sur le nucléaire iranien entraînerait une levée immédiate des sanctions contre plus de 160 entités iraniennes, y compris des banques, en échange de la réduction progressive par Téhéran de ses activités nucléaires, a rapporté vendredi Al Jazeera, citant “sources informées”.

La proposition que Bruxelles appelait auparavant “final” impliquerait quatre étapes et prendrait au moins 120 jours pour être pleinement mis en œuvre, a déclaré le média. La “premier jour” après sa signature verrait la levée des sanctions contre 17 banques iraniennes et 150 autres entités économiques. Téhéran, à son tour, commencerait également à revenir à ses engagements en vertu de l’accord dès le premier jour et à réduire ses activités nucléaires.

La mise en œuvre de cet accord impliquerait également le déblocage de 7 milliards de dollars de fonds iraniens actuellement gelés en Corée du Sud, selon le rapport.

Au cours de la période de 120 jours après la signature de l’accord, l’Iran sera autorisé à exporter 50 millions de barils de pétrole dans le cadre d’un “mécanisme de vérification” a déclaré Al Jazeera, citant ses sources. Après cette période, la République islamique serait en mesure d’exporter 2,5 millions de barils par jour.

La proposition comprend également une obligation pour les États-Unis de payer une amende s’ils se retirent à nouveau de l’accord, a déclaré Al Jazeera, sans révéler le montant d’une telle pénalité ni où irait l’argent.

L’Iran a soumis lundi une réponse écrite à la proposition, sans en révéler les détails. “Il y a trois problèmes qui, s’ils sont résolus, nous pouvons parvenir à un accord dans les prochains jours”, avait déclaré à l’époque le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amirabdollahian. “Nous avons fait preuve de suffisamment de flexibilité… Nous ne voulons pas parvenir à un accord qui, après 40 jours, deux mois ou trois mois, ne se concrétise pas sur le terrain”, a-t-il ajouté, avertissant que Téhéran “lignes rouges” doit être respecté.

Plus tôt, les États-Unis ont déclaré que l’accord nucléaire de 2015 ne pourrait être relancé que si l’Iran abandonnait son “étranger” demandes, qui comprenaient la fin de l’enquête de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) sur les traces d’uranium inexpliquées en Iran et le retrait du Corps des gardiens de la révolution iraniens (CGRI) de la liste américaine du terrorisme.

Al Jazeera a rapporté vendredi, citant un responsable européen à Vienne, que Téhéran ne demandait plus le retrait de l’organisation de la liste.

La semaine dernière, Politico a rapporté que l’UE avait proposé d’atténuer les sanctions américaines contre le CGRI dans le cadre des efforts visant à relancer l’accord de 2015. Le média a également déclaré que Washington était prêt “faire des concessions plus importantes que prévu” pour relancer l’affaire.

Selon Politico, le texte de la proposition a également déclaré Washington et Bruxelles “prenez note de l’intention de l’Iran” régler la question de l’enquête de l’AIEA au moment où l’accord entrera à nouveau en vigueur.

L’accord sur le nucléaire iranien, officiellement connu sous le nom de Plan d’action global conjoint (JCPOA), a été signé en 2015 par l’Iran, les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne, ainsi que la Russie, la Chine et l’UE. Cela impliquait que l’Iran accepte certaines restrictions sur son programme nucléaire en échange d’un allégement des sanctions économiques. En 2018, les États-Unis se sont retirés unilatéralement de l’accord sous le président Donald Trump. Des pourparlers pour relancer l’accord ont eu lieu à Vienne au cours des 16 derniers mois.