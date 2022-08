Les détails du mariage extravagant de Ben Affleck et Jennifer Lopez sont dévoilés avant la cérémonie au domaine de Georgia

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Que les cloches du mariage sonnent !

Jennifer Lopez et Ben Affleck se préparent pour un mariage extravagant de trois jours pour dire “oui”, encore une fois, mais cette fois dans un cadre plus élaboré dans le domaine géorgien de 8,9 millions de dollars d’Affleck.

Une célébration extravagante est en préparation depuis que le couple s’est marié pour la première fois lors d’une petite cérémonie discrète à la Little White Wedding Chapel de Las Vegas le mois dernier.

Les gens ont travaillé 24 heures sur 24 pour cet événement très attendu, élevant des tentes blanches dans toute la propriété d’Affleck.

Alors que les membres du personnel se préparaient pour les noces somptueuses, Fox News Digital a appris que, pendant leur séjour, les invités pourraient avoir droit à des séances de yoga et à un spectaculaire feu d’artifice.

La fête de mariage du week-end a débuté par un dîner de répétition vendredi avant la cérémonie d’aujourd’hui, et la célébration se terminera par un barbecue dimanche.

Quelques jours avant la cérémonie de mariage, des ouvriers ont été vus en train de construire ce qui semble être un autel dans le vaste domaine de Géorgie. Le lieu de mariage luxueux est situé sur la réserve de l’île Hampton surplombant la rivière Newport.

Le chapiteau de la cérémonie est décoré d’arbres en fleurs près du bord de l’eau.

Une passerelle blanche immaculée s’étend des marches du manoir au bord de la rivière sur la propriété de 87 acres.

Le prix du mariage serait supérieur à 400 000 dollars, selon le Daily Mail.

L’entraîneur de la vie et ancien moine Jay Shetty officiera les noces du week-end d’Affleck et Lopez.

Shetty a une expérience antérieure en tant que célébrante de mariage de célébrités, ayant présidé les noces de Lily Collins et du réalisateur Charlie McDowell l’année dernière.

Des détails plus fins ont été mis en place pour l’événement massif pour Affleck, 50 ans, et Lopez, 53 ans. Un piano blanc immaculé est présenté sur la propriété. Des tables et des chaises ont été installées sous un belvédère au bord de l’eau.

Les serviettes de table roses et blanches étaient considérées comme le décor de la salle à manger du mariage et les fleurs étaient suspendues au plafond.

Des photos du domaine privé de Géorgie montraient une grande barge flottante près de ce qui semble être la zone de réception du couple, aménagée avec des dizaines de feux d’artifice pour illuminer la soirée.

Une ambulance a été vue quittant la propriété vendredi, quelques heures avant les festivités du mariage.

Il n’a pas été confirmé qui a été transporté dans un hôpital de la région ni pour quelle raison. Le Daily Mail a rapporté que c’était la mère d’Affleck qui avait été transportée d’urgence à l’hôpital par ambulance.

Le point de vente a partagé que sa mère, Christopher Anne Boldt, est tombée d’un quai, s’est blessée à la jambe et a eu besoin de points de suture. Sur les photos obtenues par le point de vente, Boldt est vu à l’extérieur d’un hôpital en fauteuil roulant.

Janelle Ash et Ashley Hume de Fox News ont contribué à ce rapport.