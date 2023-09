Les détails du mariage de Parineeti Chopra et Raghav Chaddha dévoilés ; date, thème, lieu et plus

L’un des mariages les plus attendus de l’année, Parineeti Chopra et Raghav Chadha sont tous prêts à se marier ce mois-ci. Le duo a déclenché des rumeurs de rencontres pour la première fois plus tôt cette année et s’est fiancé en présence de sa famille proche et de ses amis en mai. Il semblerait que Parineeti et Raghav organiseront un grand mariage au Rajasthan d’ici la fin de ce mois. Les détails du mariage, notamment la date, le thème et les lieux, sont devenus viraux sur les réseaux sociaux avant le grand jour de Parineeti et Raghav.

Détails du mariage de Parineeti Chopra et Raghav Chadha

L’invitation au mariage de Parineeti Chopra et Raghav Chadha est devenue virale sur les réseaux sociaux, révélant que le couple se mariera le 24 septembre. L’Inde aujourd’hui a révélé les détails avant le mariage de Parineeti et Raghav et que les festivités commenceront un jour avant le grand jour. Le mariage aura lieu au Leela Palace, Udaipur.

Il semblerait que les célébrations commenceront le 23 septembre avec la cérémonie Choora de Parineeti à 10 heures du matin. Cela sera suivi d’un grand déjeuner de bienvenue pour les invités de 12h à 16h. Les familles organiseront ensuite une soirée dansante à 19 heures sur le thème « Faisons la fête comme dans les années 90 ».

Le 24 septembre, le sehrabandi de Raghav aura lieu au Taj Lake Palace à 13 heures. Le Baraat se poursuivra ensuite à 14h00, suivi des cérémonies Jaimala et Phera à 15h30 et 16h00 respectivement. Le vidaai aura lieu à 18h30 suivi d’une grande réception à 20h30.

Parineeti et Raghav organiseront également une grande réception à Chandigarh le 30 septembre pour les membres de leur famille proche et leurs amis. Priyanka Chopra devrait également arriver avec Nick Jonas et leur fille Malti Marie pour assister au mariage de Parineeti.

Côté travail, Parineeti sera bientôt vue à ses côtés Kesari co-star Akshay Kumar dans Mission Raniganj dont la sortie en salles est prévue pour octobre.