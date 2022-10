Les détails du mandat de Breonna Taylor renforcent la méfiance envers la police

LOUISVILLE, Ky. (AP) – Les récentes révélations sur le mandat de perquisition qui a conduit à la mort de Breonna Taylor ont rouvert de vieilles blessures dans la communauté noire de Louisville et perturbé les efforts de la ville pour rétablir la confiance dans le service de police.

L’ancien officier de Louisville, Kelly Goodlett, a admis devant un tribunal fédéral qu’elle et un autre officier avaient falsifié des informations dans le mandat. Cela a confirmé à beaucoup, y compris le procureur général américain Merrick Garland, que Taylor n’aurait jamais dû recevoir la visite d’officiers armés le 13 mars 2020.

Les dirigeants de la manifestation qui sont descendus dans les rues de la plus grande ville du Kentucky après avoir été abattue par la police ont déclaré que les aveux de Goodlett confirmaient leurs soupçons selon lesquels la police de Louisville ne pouvait pas faire confiance et que les problèmes systémiques étaient profonds. Ils disent que les officiers ont abusé des manifestants après le raid bâclé et que sa fusillade mortelle n’est qu’une des nombreuses raisons pour lesquelles la communauté reste méfiante.

“Ce qui me dérange si incroyablement, c’est que tant de vies ont été perdues à cause de ce mensonge”, a déclaré Hannah Drake, une poétesse de Louisville et leader dans une campagne pour la justice après la mort de Taylor. “Ils ne comprennent même pas les vastes tentacules de ce qu’ils ont fait.”

Plus d’une fois au cours de ce long et chaud été, des agents individuels ont aggravé plutôt qu’apaisé une situation. Un officier qui a tiré dans le restaurant, blessant la nièce du défunt, a été licencié après avoir provoqué des manifestants sur les réseaux sociaux, les défiant de défier la police. Un autre officier de Louisville fait face à une accusation fédérale pour avoir frappé un manifestant agenouillé à l’arrière de la tête avec une matraque.

“Nous avions raison de protester”, a tweeté la présidente de la Ligue urbaine de Louisville, Sadiqa Reynolds, peu de temps après l’appel de Goodlett. “Des gens sont morts et des vies bouleversées à cause d’un tas de mensonges.”

Certains officiers de Louisville ont été sanctionnés, licenciés et même accusés de crimes pour avoir abusé de manifestants, en plus des quatre officiers désormais inculpés au niveau fédéral en relation avec le raid bâclé. Mais les problèmes ne peuvent être imputés à quelques officiers voyous, selon un procès intenté par les voisins blancs de Taylor, qui ont failli être touchés par des coups de feu lors du raid.

Ils accusent le département d’avoir une « culture guerrière » et de cultiver une mentalité « nous contre eux ». Et la famille d’un homme noir abattu dans la cuisine de son restaurant par les forces de l’ordre déclare dans un procès que l’agression policière pendant un couvre-feu a provoqué sa mort.

Louisville travaille sur de nombreuses réformes, mettant en œuvre un nouveau programme de déviation 911, augmentant les examens de leadership des demandes de mandat de perquisition et améliorant la formation des agents. La ville a interdit les mandats d’interdiction de frappe, mené un audit indépendant et versé 12 millions de dollars à la mère de Taylor dans le cadre d’un règlement civil. Un nouveau chef de la police, Erika Shields, a été embauché en 2021.

De telles réformes ont été mises en œuvre dans le cadre d’une enquête en cours du ministère américain de la Justice sur les pratiques policières du LMPD, qui pourrait atterrir à tout moment.

Le chef a qualifié la mort de Taylor d ‘«horrible» et a déclaré dans une interview à l’Associated Press qu’elle se félicitait des enquêtes fédérales, qui ont conduit à des accusations contre Goodlett et les autres officiers. “Je pense que nous sommes dans un endroit important qu’il était nécessaire d’atteindre avant de continuer”, a-t-elle déclaré.

Le maire Greg Fischer, dont la course de 12 ans se termine cette année, a déclaré que les responsables de la ville ont confié les enquêtes aux autorités étatiques et fédérales “parce que la communauté disait à juste titre que le LMPD ne devrait pas enquêter sur le LMPD, et je suis d’accord avec cela”.

L’enquête du procureur général du Kentucky, Daniel Cameron, s’est ensuite terminée sans qu’aucun officier ne soit directement inculpé de la mort de Taylor. Il a fallu des procureurs fédéraux pour condamner Goodlett – elle a plaidé coupable de complot et a admis avoir aidé à créer un faux lien entre Taylor et un trafiquant de drogue recherché. Goodlett a démissionné la veille de l’annonce de ses accusations en août et attend la condamnation le mois prochain.

En août, les procureurs fédéraux ont déclaré qu’un autre ancien officier, Joshua Jaynes, avait inséré les informations cruciales dans la demande de mandat qui avait attiré Taylor dans l’enquête de la brigade des stupéfiants – affirmant qu’un inspecteur des postes avait vérifié que le trafiquant de drogue recevait des colis à l’appartement de Taylor.

Goodlett et Jaynes savaient que c’était faux, tout comme leur sergent, Kyle Meany, lorsqu’il a signé la demande, a déclaré Garland.

« Breonna Taylor devrait être en vie aujourd’hui », a déclaré Garland.

Goodlett, Jaynes et Meany ont tous été licenciés, tout comme un quatrième officier, Brett Hankison, qui fait face à des accusations fédérales pour avoir tiré aveuglément sur la maison de Taylor par une porte et une fenêtre latérales. Il a été disculpé d’accusations d’État similaires plus tôt cette année. Jaynes et Meany sont jugés ensemble. Ce procès, ainsi que celui de Hankison, est prévu pour l’année prochaine. Goodlett devrait témoigner contre Jaynes.

Le président du Metro Council, David James, un ancien officier de police, a déclaré que pour rétablir la confiance, la communauté noire de Louisville “veut juste que la police les traite de la même manière qu’elle traiterait les gens dans une autre partie de la ville”.

Aucun incident n’a mis davantage en évidence la fracture raciale que la fusillade mortelle du propriétaire d’un restaurant noir David McAtee alors que la police cherchait à faire respecter le couvre-feu de la ville dans un quartier à prédominance afro-américaine loin du centre des manifestations de Taylor.

Juste avant minuit le 31 mai 2020, des officiers de Louisville et des membres de la Garde nationale du Kentucky ont été envoyés à un lieu de rassemblement près du barbecue YaYa de McAtee « pour une démonstration de force (et) d’intimidation », allègue la famille de McAtee dans un procès.

Quelques nuits plus tôt, l’officier Katie Crews avait été photographiée dans une rangée de policiers alors qu’un manifestant lui offrait une poignée de fleurs. Crews a publié l’image sur les réseaux sociaux, écrivant qu’elle espérait que la manifestante souffrait des boules de poivre avec lesquelles elle “s’est illuminée un peu plus tard”.

“Reviens te chercher une autre vieille fille, je serai de nouveau en ligne ce soir”, a écrit Crews.

Lorsque les officiers ont marché vers le restaurant de McAtee, Crews a intensifié la tension en tirant des boules de poivre non létales sur la foule, selon une enquête du LMPD. De nombreuses personnes se sont précipitées dans la cuisine de McAtee, où sa nièce a reçu une balle dans le cou par Crews avec les balles non létales.

Cela a incité McAtee à retirer un pistolet de sa hanche et à tirer. Voyant cela, Crews et d’autres officiers sont passés à des balles réelles et McAtee, penché à la porte de sa cuisine, a été mortellement touché à la poitrine par un membre de la Garde nationale. La force meurtrière s’est avérée justifiée, mais le chef de la police a été renvoyé par Fischer parce que les officiers de Louisville impliqués n’avaient pas allumé leurs caméras corporelles, tout comme ils l’avaient fait lors du raid Taylor.

Les équipages ont admis plus tard que personne dans la foule n’avait été désordonné. Elle a été licenciée par Shields en février. Maintenant, elle risque jusqu’à 10 ans de prison si elle est reconnue coupable d’une accusation fédérale d’avoir utilisé une force déraisonnable.

James a gémi en se rappelant la mort de McAtee, disant qu’il était attristé parce qu’il le connaissait et avait mangé sa nourriture. La fusillade “extrêmement malheureuse et tragique” est restée avec lui comme un exemple de mauvais maintien de l’ordre, a-t-il déclaré.

Drake a déclaré que des changements plus systémiques étaient nécessaires. En attendant, elle a déclaré que les autorités devraient s’excuser pour le traitement réservé aux manifestants et abandonner toutes les poursuites contre les personnes arrêtées pour avoir manifesté cet été-là. Des centaines ont été innocentés, mais certains restent inculpés au pénal. Savoir que tout cela était si inutile ne fait qu’aggraver la douleur, a-t-elle déclaré.

“Nous aurions pu éviter tout cela”, a déclaré Drake. “Et je pense que c’est de là que vient la douleur – nous avions raison!”

Dylan Lovan, l’Associated Press