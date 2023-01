Les détails du couronnement du roi Charles III révélés ; aucune idée de la présence du prince Harry et de Meghan Markle

Buckingham Palace a publié de nouveaux détails sur le couronnement imminent du roi Charles III au printemps.

Au milieu des troubles familiaux en cours avec la publication des mémoires révélatrices du prince Harry “Spare”, la famille royale continue comme d’habitude, alertant le Royaume-Uni de ce qui est à venir en préparation du règne du nouveau monarque.

Alors que le couronnement proprement dit aura lieu à l’abbaye de Westminster le 6 mai sous la direction de l’archevêque de Cantorbéry, le palais de Buckingham explique que “tout au long du week-end du couronnement, il y aura d’autres opportunités pour les gens de se réunir pour célébrer l’occasion historique”.

Cela comprendra un grand concert, un grand déjeuner et une occasion de faire du bénévolat.

Au fur et à mesure que de plus amples informations deviennent disponibles, le palais est resté muet sur les participants exacts invités au couronnement.

Aucune déclaration définitive n’a été donnée quant à savoir si le duc et la duchesse de Sussex, le prince Harry et Meghan Markle, seront accueillis.

samedi 6 mai

Depuis le palais de Buckingham, le roi et la reine consort embarqueront pour la « procession du roi » jusqu’à l’abbaye de Westminster. Le service du matin est décrit comme “solennel” et “religieux”.

Selon un initié royal, le roi Charles ne portera pas la tenue traditionnelle pour l’événement.

“Bien que certains des éléments les plus longs du couronnement seront écartés ou modernisés, le roi était heureux de porter la culotte et les bas… Mais lors d’une discussion avec des aides principaux, ils disent qu’il ne devrait pas les porter, alors arrivera dans un uniforme militaire à la place », selon The Sun UK.

Après le service du matin, Leurs Majestés retournent au palais de Buckingham pour “La procession du couronnement”. D’autres membres de la famille royale sont invités à se joindre à cette procession. La journée se terminera par une traditionnelle apparition au balcon du Roi et de sa famille.

dimanche 7 mai

Le dimanche sera une journée de festivités, à commencer par le concert du couronnement au château de Windsor.

Le palais de Buckingham a déclaré que “les icônes mondiales de la musique et les stars contemporaines” se réuniront pour commémorer l’occasion.

L’événement sera également « suivi par un public comprenant des bénévoles des nombreuses affiliations caritatives du roi et de la reine consort » ainsi que des milliers de membres du public.

En plus d’un orchestre, de danseurs et d’une mise en scène élaborée sur la pelouse est du château, des paroles seront données par des “stars de la scène et de l’écran”.

Aux côtés des interprètes professionnels, les invités auront également droit à une représentation du Coronation Choir.

“Ce groupe diversifié sera créé à partir des chorales communautaires et des chanteurs amateurs les plus enthousiastes du pays de tout le Royaume-Uni, tels que les chorales de réfugiés, les chorales du NHS, les groupes de chant LGBTQ + et les chorales sourdes. Un nouveau documentaire explorant la formation de The Coronation Choir racontera les histoires des personnes représentant les nombreux visages et voix du pays. Le Coronation Choir apparaîtra aux côtés du Virtual Choir, composé de chanteurs de tout le Commonwealth, pour une représentation spéciale dans la nuit », explique Buckingham Palace.

Un événement prévu de la journée sera le segment “Éclairer la nation”, qui présentera plusieurs régions du pays ornées d’un éclairage différent.

Également le samedi, les Coronation Big Lunches, qui offrent aux habitants l’occasion “d’apprendre à connaître un peu mieux votre communauté”.

“The Big Lunch est une idée du projet Eden, rendue possible par la loterie nationale, qui rassemble des millions de personnes chaque année pour renforcer l’esprit communautaire, réduire la solitude et soutenir les œuvres caritatives et les bonnes causes. Sa Majesté la reine consort a été la marraine du Grand Déjeuner depuis 2013.”

lundi 8 mai

Le week-end se terminera lundi par une initiative appelée “The Big Help Out”, permettant aux habitants de Grande-Bretagne d’aider une série d’organisations, dont “les scouts, le Royal Voluntary Service et des groupes religieux de tout le Royaume-Uni”.

“En hommage au service public de Sa Majesté le Roi, The Big Help Out encouragera les gens à essayer de faire du bénévolat pour eux-mêmes et à se joindre au travail entrepris pour soutenir leurs régions. L’objectif de The Big Help Out est d’utiliser le bénévolat pour rassembler les communautés. et créer un héritage de bénévolat durable à partir du week-end du couronnement. »