Les détails d’iOS 17 fuient, ne vous attendez pas à beaucoup de changements visuels, juste un accent sur la stabilité et l’efficacité

Apple vient de sortir iOS 16.3, la dernière version d’iOS 16, qui a elle-même été introduite en juin de l’année dernière et publiée à l’automne avec la famille iPhone 14. Cette année, iOS 17 sortira avec la série iPhone 15, probablement en septembre, et aujourd’hui, un nouveau rapport en parle déjà.

Selon cette source, qui a été fiable à l’occasion dans le passé en ce qui concerne les choses liées à Apple, iOS 17 n’introduira pas d’énormes refontes visuelles. En fait, vous devriez à peu près vous attendre à ce qu’il soit identique à iOS 16. Au lieu de cela, l’accent sera mis avec la prochaine version sur l’augmentation de la stabilité et de l’efficacité, et sur la prise en charge du casque Reality Pro AR/VR d’Apple.

À cette fin, iOS 17 proposera une nouvelle application dédiée au casque. Ce sera prétendument un concept similaire à l’application Watch, mais avec “beaucoup plus de fonctionnalités”. L’application Home semble être sur le point d’être remaniée, avec des “changements majeurs” en cours, ainsi que des “ajustements” plus mineurs à Find My.

De plus, l’application Musique verrait certains changements liés à la navigation. L’application Mail sera simplifiée “un peu”, et les rappels et les fichiers seront améliorés, bien que nous ne sachions pas comment. Apparemment, vous devriez également vous attendre à des modifications mineures des applications Fitness et Wallet, cette dernière pouvant être connectée à Apple Pay Later.

Il semble qu’iOS 17 soit conçu pour fonctionner sur six appareils avec une île dynamique, dont deux sont les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max déjà disponibles. Il semble donc que les quatre prochains modèles d’iPhone 15 comporteront l’île dynamique, abandonnant finalement l’encoche.

Selon d’autres parties du code iOS 17, les quatre prochains iPhones auront un port USB-C, mais seuls deux prendront en charge les vitesses USB 3.2, vraisemblablement le Pro et le Pro Max. Les combinés non Pro seront bloqués avec des vitesses similaires à celles qu’ils obtiennent actuellement via Lightning.

Enfin, l’iPhone 15 Pro Max serait livré avec un logiciel de traitement d’image “plus avancé” par rapport à l’iPhone 15 Pro, et un meilleur système de refroidissement (ce qui est probablement rendu possible, au moins en partie, par le fait que le téléphone est physiquement plus gros) .

Source