Les détails des funérailles d’Ivana Trump révélés avec Don Jr, Ivanka et Eric prêts à assister au service de Manhattan

LA famille Trump se dirige vers Manhattan où les funérailles d’Ivana doivent avoir lieu dans une église catholique historique de l’Upper East Side.

Alors que les trois enfants de la matriarche, Don Jr, Ivanka et Eric, devraient être présents, on ne sait pas si l’ex-mari et ancien président Donald Trump se présentera, selon des sources.

Les trois enfants d’Ivana, Ivanka, Don Jr et Eric, doivent comparaître mercredi à ses funérailles à Manhattan Crédit : Getty Images – Getty

Les funérailles auront lieu à l’église catholique historique St Vincent Ferrer dans l’Upper East Side Crédit : Getty

Ivana est décédée à 73 ans après avoir subi un traumatisme contondant au torse suite à une chute tragique dans son appartement Crédit : Getty

Malgré son apparence en l’air, Donald, qui a reçu son surnom de Don d’Ivana, serait “très contrarié”.

“Donald lui parlait régulièrement et envoyait des fleurs à chaque anniversaire et à d’autres occasions”, a déclaré une source au New York Post.

La source a continué à dire que s’il se montrait, ce serait sans sa femme Melania qui avait une relation tendue avec Ivana.

Ivana, 73 ans, est décédée après avoir subi un traumatisme contondant au torse suite à une chute tragique jeudi dernier, a annoncé le bureau du médecin légiste de New York.

L’ex-femme de l’ancien président a été retrouvée morte dans sa maison de sept étages de l’Upper East Side.

Le mode de décès a été considéré comme un accident.

Ses funérailles doivent avoir lieu à l’église catholique St Vincent Ferrer de Manhattan, située dans le même quartier où elle vivait.

Des sources ont déclaré au Post que des gens viendraient d’Europe pour célébrer la vie du skieur professionnel et mondain à 13h30 mercredi.

“Au lieu de fleurs. Il est demandé que les dons aillent au sauvetage des grands chiens”, a déclaré une source.

Cela survient alors qu’un agent de sécurité privé a donné au Sun des détails déchirants sur le jour de la mort tragique d’Ivana.

‘FEMME MERVEILLEUSE’

La matriarche de la famille Trump, âgée de 73 ans, vit au 10 East 64th St. où elle a été retrouvée morte pendant plus de trois décennies.

Les photos découvertes par The Sun montrent l’intérieur luxueux extravagant de la maison de 1924, qui comprenait sa chambre léopard et son escalier en colimaçon drapés d’un tapis rouge.

Mais la beauté à l’intérieur de la maison contrastait fortement avec la réalité qui se déroulait à l’extérieur jeudi après-midi, lorsque les avenues 5th et Madison ont été fermées pendant que les responsables enlevaient le corps de Mme Trump.

Angelo Colavito, qui travaille comme agent de sécurité privé dans l’immeuble d’en face, était l’une des rares personnes à avoir vu la sombre scène.

“J’ai été attristé de voir le camion remonter dans son immeuble”, a déclaré Colavito vendredi matin.

“La police a fait son travail et s’est couverte avec les parapluies et tout, mais c’était difficile. Je ne la reverrai plus jamais ni ne lui parlerai plus.”

Colavito a fait la connaissance de Mme Trump au cours des huit dernières années alors qu’il travaillait pour la sécurité.

“Quand j’ai appris qui c’était, le nom de famille Trump est un peu intimidant. Vous voulez la laisser tranquille, mais elle était très agréable et me parlait toujours”, a-t-il déclaré.

“Des petites discussions. Je l’ai accompagnée de l’autre côté de la rue. Je l’ai aidée à surmonter cette flaque d’eau”, a déclaré Colavito, pointant le ruisseau qui coule dans la rue depuis les travaux routiers.

“Si elle n’avait pas le nom de famille, vous ne le sauriez jamais. C’était une femme douce et merveilleuse. Si elle passait une mauvaise journée, vous ne le sauriez jamais.”