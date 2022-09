Les détails de l’enquête sur la manifestation à la frontière de Coutts révélés

Des documents judiciaires récemment non scellés ont révélé plus de détails sur l’enquête de la GRC qui a conduit à des accusations criminelles, notamment de complot en vue de commettre un meurtre, pendant le blocus frontalier à Coutts, en Alberta. en février.

Les accusations les plus graves ont été portées contre quatre hommes de l’Alberta : Christopher Lysak, 48 ans, de Lethbridge; Anthony Olienick, 39 ans, de Claresholm; Chris Carbert, 44 ans, de Lethbridge; et Jerry Morin, 40 ans, d’Olds.

Quatre longues demandes de mandats de perquisition, soumises par la police, montrent que les enquêteurs pensaient que trois d’entre eux, Olienick, Carbert et Morin, avaient apporté des armes à la manifestation et étaient prêts à les utiliser contre des agents.

Les documents comprennent des notes et des informations de la GRC en uniforme, ainsi que d’agents d’infiltration qui se sont infiltrés dans un saloon à Coutts, où les manifestants se rassemblaient tous les jours et tous les soirs.

Les deux agents avaient pour objectif d’apprendre la hiérarchie du groupe.

Dans leurs notes, ils ont parlé d’une rencontre avec Olienick, l’un des accusés, qui ne faisait pas partie du groupe de direction mais s’est qualifié de « sécurité » pour les manifestants.

Les agents d’infiltration ont également noté qu’ils avaient vu la livraison d’un sac de hockey, censé être rempli d’armes à feu.

“Je crois que le sous-groupe s’armait pour une confrontation avec la police”, a écrit l’officier demandant l’un des mandats de perquisition.

“Je crois que Morin a fourni des armes à feu à Olienick et Carbert dans le but d’utiliser ces armes à feu pour tirer et tuer des policiers, conspirant pour commettre un meurtre contre des policiers”, ont-ils écrit plus tard.

Les notes montrent également que la GRC a utilisé des écoutes téléphoniques, mais ce que les enquêteurs ont entendu ou lu est expurgé.

Les quatre hommes ont été arrêtés les 13 et 14 février.

Le 14 février, des agents ont perquisitionné une maison et une propriété à Coutts et ont saisi 15 armes à feu, des munitions et des gilets pare-balles.

La demande comprend également des observations de la police selon lesquelles les manifestants semblaient avoir un comité des finances et une structure de gouvernance. Ils ont parlé à des personnes qu’ils croyaient être les leaders de la manifestation, mais ces noms ont été supprimés des documents judiciaires.

Les documents ont été scellés par un tribunal lors de leur dépôt. Les avocats de plusieurs médias, dont CTV News, ont plaidé devant le tribunal pour les desceller. Les avocats de l’accusé se sont opposés à cette demande.