Les détails de l’écran Realme 10 Pro apparaissent alors que les références confirment le chipset

Realme présente sa dernière série de numéros en Chine la semaine prochaine, et nous nous attendons à voir les Realme 10 Pro et Realme 10 Pro +, ainsi qu’une version compatible 5G du Realme 10 qui sera lancée dans le monde demain.

La société a maintenant taquiné des détails clés sur l’écran du 10 Pro/10 Pro Plus – il aura une lunette inférieure ultra-mince de 2,33 mm grâce à la technologie COP Ultra. Le teaser mentionnait également un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une courbure de 61 degrés des côtés. La grande question est de savoir si ces spécifications seront applicables aux deux appareils Pro ou si seul le Pro+ bénéficie des fonctionnalités phares.









Bande-annonce de la série Realme 10

Le duo Pro aurait également été comparé, car des téléphones portant les numéros de modèle RMX3687 et RMX3663 sont apparus sur Geekbench. Si nous pouvons faire confiance aux listes, le premier, étant le plus puissant, est le Realme 10 Pro + et il a atteint 845 dans le score monocœur, 2 377 avec plusieurs cœurs.

Les résultats de ce dernier sont moins impressionnants, ce qui signifie que le téléphone est bien le 10 Pro, et le code source a révélé un GPU Adreno 619 qui fait généralement partie du chipset Snapdragon 695.









Realme 10 Pro+ et Realme 10 Pro sur Geekbench

Les résultats de Geekbench révèlent Android 13 prêt à l’emploi, et nous pouvons espérer qu’ils auront Realme UI 4.0 en tête, qui devrait également être annoncé lors de l’événement du 17 novembre.

