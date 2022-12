Les détails de l’affaire 2021 avec le tireur du Colorado suggèrent des faux pas

DENVER (AP) – La poursuite du tireur de boîte de nuit gay du Colorado pour avoir prétendument kidnappé et menacé de tuer leurs grands-parents en 2021 se dirigeait vers un accord de plaidoyer alors que les avocats de la défense ont signalé de «grands progrès» dans la thérapie d’Anderson Aldrich pour le SSPT, mais l’affaire s’est rapidement effondrée et a été licencié des mois plus tard, selon des documents judiciaires obtenus par l’Associated Press.

Les accusations portées contre Aldrich – qui avait stocké des explosifs et aurait parlé de plans pour devenir le «prochain tueur de masse» avant de s’engager dans une confrontation armée avec les équipes SWAT – ont été rejetées lors d’une audience de quatre minutes en juillet au cours de laquelle l’accusation n’a même pas argumenter pour maintenir l’affaire en vie.

Le juge Robin Chittum, qui a reçu l’année dernière une lettre de parents avertissant qu’Aldrich était “certain” de commettre un meurtre s’il était libéré, a accordé la requête des avocats de la défense pour rejeter l’affaire car une date limite était imminente pour la porter en justice. Il n’y a pas eu de discussion lors de l’audience sur le traitement de santé mentale d’Aldrich, son passé violent ou l’exploration d’options pour obliger les grands-parents et la mère d’Aldrich à témoigner.

On ne sait pas ce qui s’est passé avec la thérapie d’Aldrich. La dernière mention lors des audiences du tribunal remonte à janvier.

Le 19 novembre, la police a déclaré qu’Aldrich, 22 ans, avait attaqué le Club Q à Colorado Springs, tuant cinq personnes et en blessant 17 avec un fusil de type AR-15 avant d’être désarmé et maîtrisé par des clients.

Les détails de l’échec des poursuites en 2021 – présentés dans 12 transcriptions d’audiences obtenues par l’AP – brossent un tableau des faux pas potentiels dans l’affaire contre Aldrich et soulèvent davantage de questions quant à savoir si suffisamment a été fait pour arrêter la récente fusillade de masse.

Les discussions sur un accord de plaidoyer se sont évaporées cet été alors que les avocats de la défense rappelaient continuellement au juge que la date limite du procès approchait. Les procureurs n’ont pas réussi à signifier une citation à comparaître pour témoigner sur la grand-mère d’Aldrich, âgée de 69 ans, qui était alitée en Floride. Et il y a peu de discussions dans les transcriptions des efforts déployés par les procureurs pour assigner à comparaître d’autres témoins potentiels – y compris la mère, le grand-père d’Aldrich et une quatrième victime répertoriée dans les documents judiciaires mais non identifiée.

Alan Dershowitz, avocat et professeur de droit à Harvard, a déclaré qu’il était extrêmement difficile de prédire des crimes violents à l’avenir, mais le cas d’Aldrich est un exemple rare de cas où les preuves étaient si accablantes pour des crimes passés et futurs potentiels que le suspect “aurait clairement dû être confiné.”

“Cela ne semble pas être un cas difficile”, a déclaré Dershowitz. “Cela ressemble à un cas d’incompétence du ministère public.”

Howard Black, responsable de l’information publique pour le bureau du procureur de district, a déclaré jeudi qu’il ne pouvait pas partager d’informations sur l’affaire d’enlèvement car cela fait partie de l’enquête en cours. Le procureur de district Michael Allen a précédemment déclaré que son bureau avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour poursuivre l’affaire, y compris en essayant d’assigner à comparaître la mère de l’accusé, mais a refusé à plusieurs reprises de donner des détails.

L’assistant judiciaire de Chittum, Chad Dees, a déclaré que le juge avait refusé de commenter.

Les transcriptions examinées par AP n’incluent aucune référence aux assignations à comparaître en cours avant avril de cette année – à peu près au moment où les négociations sur l’accord de plaidoyer ont échoué.

Cela laissait peu de temps pour remettre les papiers entre les mains de la grand-mère en vertu des règles de procès rapide, soulevant des questions sur la façon dont le bureau du procureur de district a traité l’affaire.

“Les procureurs ont engagé des poursuites, puis semblent figés dans l’ambre à un stade critique”, a déclaré Jonathan Turley, professeur de droit à l’Université George Washington. « La plupart des procureurs considèrent que le service des assignations à comparaître s’améliore avec les négociations. Cela traduit la gravité de l’affaire.

Turley s’est également demandé pourquoi il y avait peu de mentions dans les transcriptions des tentatives d’assignation à comparaître au grand-père et à la mère.

“On ne sait pas pourquoi la grand-mère est la clé de voûte de l’affaire alors qu’il y avait d’autres témoins possibles”, a-t-il déclaré.

Au cours de l’affrontement de 2021, Aldrich, qui n’est pas binaire et utilise les pronoms selon les avocats de la défense, aurait parlé aux grands-parents effrayés des armes à feu et du matériel de fabrication de bombes dans leur sous-sol. Aldrich a juré de ne pas les laisser interférer avec les plans de “sortir dans un incendie”.

Aldrich a diffusé en direct sur Facebook une confrontation ultérieure avec les équipes SWAT au domicile de la mère Laura Voepel, où l’accusé s’est finalement rendu, a été arrêté et s’est fait saisir des armes. Le FBI avait reçu un tuyau sur Aldrich un jour avant la menace, mais a clos l’affaire quelques semaines plus tard et aucune accusation fédérale n’a été déposée.

En août 2021, après la sortie de prison d’Aldrich, les grands-parents décrivaient le suspect comme un “jeune gentil”, selon Allen, le procureur de district. Lors de deux audiences ultérieures cet automne, les avocats de la défense ont décrit comment Aldrich assistait à des séances de thérapie pour les traumatismes, le SSPT et la santé mentale et prenait des médicaments qui les rendaient léthargiques, selon les transcriptions.

Lors d’un échange dans la salle d’audience d’octobre 2021, Chittum a dit à Aldrich de “s’accrocher avec les médicaments”.

“C’est une période d’adaptation à coup sûr”, a répondu Aldrich, auquel le juge a répondu: “Oui, ça va s’arranger, ne vous inquiétez pas. Bonne chance.”

Les transcriptions ne révèlent pas pourquoi Aldrich était traité. Il y a plus de six ans, Aldrich a changé de nom à l’adolescence, après avoir déposé une requête en justice au Texas pour demander la protection d’un père aux antécédents criminels, notamment de violence domestique contre la mère d’Aldrich. La demande de changement de nom est intervenue des mois après qu’Aldrich – alors Nicholas Brink – ait apparemment été la cible d’intimidation en ligne qui ridiculisait Brink à cause de son poids et de son manque d’argent.

Les transcriptions du tribunal ne montrent plus aucune discussion sur un accord de plaidoyer d’ici mai. Un procureur a déclaré au tribunal ce mois-là qu’un serveur d’assignation avait communiqué directement avec la grand-mère d’Aldrich, Pam Pullen, qui avait déclaré qu’elle était malade et qu’elle reviendrait vers lui. Le procureur de district adjoint chargé de l’affaire a demandé la poursuite du procès en citant les “accusations graves”.

Les procureurs n’ont pas expliqué lors des audiences du tribunal ce qu’ils avaient fait pour essayer de servir la mère d’Aldrich, qui vit à Colorado Springs et a dit à un ami d’Aldrich qu’elle continuait à échapper au service, ou au mari de Pullen, qui s’occupait d’elle en Floride.

En juin, un autre procureur a déclaré au juge Chittum que les autorités tentaient toujours de servir Pullen. Le mois suivant, alors que la date limite du procès approchait rapidement le 27 juillet, un autre procureur a déclaré au juge que le bureau du procureur de district avait laissé des messages vocaux à Pullen mais ne lui avait pas parlé directement.

Le 5 juillet, Chittum a rejeté toutes les accusations de “défaut de poursuivre” lors d’une audience de quatre minutes. Le procureur de district adjoint assistant à l’audience avait demandé la poursuite du procès mais n’a soulevé aucune objection lorsque Chittum a plutôt rejeté l’affaire.

Pour Dershowitz, le rejet de l’affaire au motif que les assignations à comparaître ne pouvaient pas être signifiées aux principales victimes est une mauvaise excuse.

“J’ai vu tellement de cas où le ministère public se donne beaucoup de mal pour traiter des problèmes comme celui-ci”, a-t-il déclaré. “S’ils voulaient les servir, ils auraient pu le faire… et ils auraient pu trouver un moyen de poursuivre plus efficacement (Aldrich).”

Bien que Dershowitz ait ajouté qu’il est impossible de dire avec certitude si la fusillade du Club Q aurait pu être évitée si des poursuites avaient été engagées avec succès dans l’affaire de 2021, il a ajouté qu ‘”il y a suffisamment de chances ici que cela aurait pu être évité”.

Aldrich a ensuite tenté de récupérer les armes saisies lors de la menace de 2021, mais elles n’ont pas été restituées, selon les autorités. Peu de temps après l’abandon des charges, Aldrich s’est vanté d’avoir récupéré des armes à feu et a montré à l’ancien colocataire Xavier Kraus deux fusils, un gilet pare-balles et des cartouches incendiaires, avait précédemment déclaré Kraus à AP.

Aldrich a été inculpé la semaine dernière de 305 chefs d’accusation, dont des crimes haineux et des meurtres. Le défenseur public d’Aldrich a refusé de parler de l’affaire conformément aux règles judiciaires du Colorado.

____

Condon a rapporté de New York, Balsamo de Washington et Brown de Billings, Mont.

Jesse Bedayn, Matthew Brown, Bernard Condon et Mike Balsamo, Associated Press