Les détails de l’achat par le tueur présumé d’une camionnette utilisée lors de l’attaque contre une famille musulmane ont été présentés aux jurés

Remarque : Cette histoire contient des détails troublants.

Deux analystes légistes ont témoigné au procès de Nathaniel Veltman au sujet des appareils électroniques qu’ils ont trouvés dans l’appartement de l’accusé à London, en Ontario, ainsi que des documents liés à l’achat d’une camionnette Dodge Ram qui a été utilisée pour tuer des membres de la famille Afzaal. en juin 2021.

Veltman, 22 ans, est accusé de quatre chefs de meurtre au premier degré et d’un chef de tentative de meurtre, ainsi que de terrorisme. Les procureurs affirment qu’il a intentionnellement percuté la famille musulmane de cinq personnes le 6 juin de la même année, dans un acte motivé par l’idéologie d’extrême droite.

« J’ai trouvé un acte de vente pour une camionnette Dodge », a déclaré le sergent Jason Eddy de la police de London lors du procès pour meurtre devant la Cour supérieure de l’Ontario à Windsor.

Eddy témoignait au sujet d’une perquisition à laquelle il avait participé dans la garçonnière du centre-ville de l’accusé le 12 juin, six jours après l’attaque.

L’attaque a tué Yumnah Afzaal, 15 ans, ses parents Madiha Salman, 44 ans, et Salman Afzaal, 46 ans, ainsi que la matriarche de la famille Talat Afzaal, 74 ans. Un garçon de neuf ans a survécu. Ils étaient sortis se promener le soir.

L’acte de vente a été retrouvé dans un tiroir ouvert d’une commode de l’appartement. Elle est datée du 11 mai 2021, avec une date de livraison le 19 mai 2021, selon le document présenté au jury.

Les documents comprennent des documents de garantie, un rapport d’historique du véhicule de CARFAX, des documents de financement de la Banque TD et deux petits reçus.

Les documents montrent que le camion a coûté un peu plus de 27 000 $, mais avec un prêt à 12 pour cent d’intérêt, l’accusé finirait par payer plus de 36 000 $ sur six ans. Il a également acheté une garantie prolongée d’un an, un fait que son avocat de la défense a souligné devant le jury.

« Il a obtenu un véhicule et une garantie prolongée pour le véhicule », a souligné l’avocat de la défense Christopher Hicks lors de son contre-interrogatoire de l’officier.

Ordinateur portable et autres appareils électroniques saisis

Plus tôt dans la journée, Eddy, qui a supervisé l’unité d’identification médico-légale de la police de Londres au cours des cinq dernières années, a témoigné avec le dét. Const. Michael Comeau a emporté un ordinateur portable Acer Aspire, un téléphone cellulaire Samsung Galaxy S8, deux clés USB et un disque dur externe dans l’appartement de l’accusé.

Les policiers ont témoigné qu’ils avaient tenté de déverrouiller l’ordinateur portable avec le mot de passe qui leur avait été fourni – STUPID123123 – mais sans succès. Ils ont créé des copies numériques de l’électronique pour préserver les preuves originales.

« Les légistes de notre unité sont chargés de faciliter toutes les enquêtes concernant l’électronique, y compris les ordinateurs, les téléphones portables et les périphériques de stockage. Nous aidons avec les mandats de perquisition, saisissant les preuves, en faisant une copie et en donnant les résultats », a déclaré Eddy.

Il a également fait une autre copie pour un enquêteur externe qui a analysé l’électronique, le Sgt. Liu Guan du service de police de Windsor.

Le procès, qui en est à la fin de sa troisième semaine de témoignages, est désormais suspendu jusqu’à mardi, date à laquelle la Couronne devrait appeler son prochain témoin.

Le procès devrait durer huit semaines.