Les détails de l’accord sur le plafond de la dette américaine en cours d’élaboration pour éviter un défaut de paiement catastrophique

Une législation était en cours d’élaboration d’urgence à Washington dimanche pour préciser les détails de l’accord de principe visant à relever le plafond de la dette américaine conclu entre Joe Biden et le président de la Chambre Kevin McCarthy quelques heures plus tôt, dans le but de le soumettre au Congrès et d’éviter une crise catastrophique et défaut sans précédent début juin.

Biden et McCarthy ont tenu un appel téléphonique de 90 minutes plus tôt samedi soir pour discuter de l’accord, le président démocrate américain se joignant à l’appel depuis la retraite de Camp David et le président républicain dans la capitale nationale.

Biden a déclaré: « L’accord représente un compromis, ce qui signifie que tout le monde n’obtient pas ce qu’il veut. C’est la responsabilité de gouverner », tout en qualifiant le pacte de « grand pas en avant ».

McCarthy a déclaré: « L’Amérique gagne sur celui-ci » mais il devra faire adopter la législation par la Chambre contrôlée par les républicains, où son parti ne détient qu’une majorité de cinq sièges. Il fait face à l’hostilité de ses membres d’extrême droite qui devraient rechigner à réduire les dépenses qu’ils jugent insuffisamment profondes, tandis que les progressistes pourraient être plus susceptibles d’étouffer les coupes qu’ils détestent afin de faire passer l’accord.

Dimanche matin, McCarthy s’est vanté sur Fox News dimanche qu ‘ »il n’y a rien dans le projet de loi pour les démocrates » même si Biden a atteint son objectif fondamental de persuader le républicain d’accepter une augmentation du plafond de la dette. McCarthy a prédit que les membres du House GOP soutiendront l’accord. Les détails de l’accord devaient être présentés aux législateurs dimanche soir.

S’exprimant sur Capitol Hill plus tard dimanche matin, McCarthy a ajouté: « Nous allons mettre la facture sur le [House] étage dans 72 heures et réussissez-le.

Pour réduire les dépenses, comme l’avaient insisté les républicains, le paquet comprend un accord budgétaire de deux ans qui maintiendrait les dépenses à plat pour 2024 et imposerait des limites pour 2025. C’est en échange d’une augmentation du plafond de la dette pendant deux ans, jusqu’après les prochaines élections.

Il élargit également certaines exigences de travail pour les bénéficiaires de bons alimentaires et modifie une loi environnementale pour essayer de rationaliser les examens pour construire de nouveaux projets énergétiques.

La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a déclaré que les États-Unis pourraient faire défaut sur leurs obligations de dette d’ici le 5 juin si les législateurs n’agissent pas à temps pour relever le plafond de la dette fédérale.

Alors que les négociateurs démocrates et républicains affinent les derniers détails d’un accord visant à suspendre le plafond de la dette du gouvernement fédéral à 31,4 milliards de dollars dans les prochains jours, McCarthy pourrait être contraint de se disputer en coulisses.

Un échec du Congrès à régler le plafond de la dette qu’il s’est lui-même imposé avant le 5 juin pourrait déclencher un défaut qui secouerait les marchés financiers et plongerait les États-Unis dans une profonde récession.

Le chef de la minorité à la Chambre et représentant démocrate de New York, Hakeem Jeffries, a déclaré dans une lettre que Biden et McCarthy devaient reprendre la parole dimanche après-midi pour finaliser leur accord avant que les membres du Congrès ne soient informés.

« Je suis reconnaissant au président Biden pour son leadership dans la prévention d’un défaut dévastateur », a déclaré le lettre dit.

La représentante démocrate de l’État de Washington, Pramila Jayapal, présidente du caucus progressiste du Congrès, a déclaré dimanche matin à l’émission sur l’état de l’Union de CNN qu’elle ne savait pas encore si elle voterait pour l’accord car elle avait besoin de voir « le texte législatif exact ».

Elle a déclaré que l’idée de resserrer les conditions permettant aux familles affamées de réclamer des coupons alimentaires était « une politique absolument terrible ».

Mais elle a averti: « Le peuple américain doit comprendre que nous sommes au bord du défaut » après que les républicains de la Chambre aient forcé une négociation, tout en avertissant en outre que les républicains veulent réduire « les dépenses de base pour des choses comme la santé, l’éducation, la garde d’enfants, tout de les choses qui vous tiennent à cœur ».

Le membre du Congrès républicain du Dakota du Sud, Dusty Johnson, qui était impliqué dans les négociations en coulisses avant l’accord des dirigeants, a applaudi « une affaire fantastique » dimanche matin, s’adressant également à CNN.

Johnson a noté qu’il était le chef du caucus républicain traditionnel à la Chambre et a déclaré qu’il pensait qu’il y avait des membres du caucus de la liberté qui voteraient pour lui, mais peut-être pas les plus « colorés ».

Les républicains contrôlent la Chambre par 222-213, tandis que les démocrates contrôlent le Sénat par 51-49. Ces marges signifient que les modérés des deux côtés devront soutenir le projet de loi, car tout compromis perdra presque définitivement le soutien de l’extrême gauche et de l’extrême droite de chaque parti.

Pour gagner le marteau du président, McCarthy a accepté de permettre à n’importe quel membre de demander un vote pour le renverser, ce qui pourrait conduire à son éviction s’il cherche à travailler avec les démocrates. Dimanche, il a déclaré qu’il n’était « pas du tout » inquiet que cela puisse arriver.

Quelques heures avant l’annonce de l’accord, certains républicains extrémistes ont rechigné à ce que McCarthy coopère avec la Maison Blanche.

« Si les négociateurs du président ramènent en substance une augmentation nette du plafond de la dette … une augmentation si importante qu’elle protège même Biden du problème de la présidentielle [election]… c’est la guerre », a tweeté le représentant Dan Bishop, membre du Freedom Caucus de droite.

L’accord fait exactement cela, selon des sources informées: il suspend le plafond de la dette jusqu’en janvier 2025, après l’élection présidentielle de novembre 2024, en échange de plafonds de dépenses et de coupes dans les programmes gouvernementaux.

L’ailier droit Ralph Norman de Caroline du Sud appelé le plan traite de la « folie ».

Les démocrates progressistes des deux chambres ont déclaré qu’ils ne soutiendraient aucun accord comportant des exigences de travail supplémentaires en échange d’avantages gouvernementaux. Selon des sources, cet accord ajoute des exigences de travail à l’aide alimentaire pour les personnes âgées de 50 à 54 ans.

L’accord augmenterait les dépenses consacrées aux soins des militaires et des anciens combattants, et les plafonnerait pour de nombreux programmes nationaux discrétionnaires, selon des sources proches des pourparlers. Mais les républicains et les démocrates devront débattre, car l’accord ne les précise pas.