Les détails de l’accident de voiture révélés après une mort tragique – Hollywood Life

Crédit d’image : ABC

De nouveaux détails sont apparus sur le tragique accident de voiture du 11 octobre qui a coûté la vie à Willie Spencel’être aimé Idole américaine deuxième de la saison 19. Le talentueux chanteur de 23 ans conduisait sa Jeep Cherokee 2019 sur l’Interstate 24 East dans le comté de Marion vers 16 heures mardi lorsqu’il est sorti de l’autoroute et s’est écrasé dans un semi-remorque, qui a été arrêté sur l’épaule, selon un rapport de la Tennessee Highway Patrol. Willie portait une ceinture de sécurité au moment de l’incident mortel. Le conducteur du semi-remorque n’a pas été blessé, selon le rapport.

Suite Nouvelles des célébrités

Le journal local du chanteur, Douglas Maintenant, a été le premier à annoncer la nouvelle de sa mort sur Facebook. “Il était un talent extraordinaire et un rayon de lumière pour des millions de personnes à travers le monde”, a ajouté le média. “Il va nous manquer.”

L’étoile montante, qui a parlé avec HollywoodLa Vie en 2021 sur ses ambitions professionnelles, a été rendu hommage par l’émission de téléréalité sur Instagram après sa mort. Le message comprenait un montage des meilleurs moments de Willie de la saison, y compris sa deuxième place. “Nous sommes dévastés par le décès de notre bien-aimé Idole américaine membre de la famille, Willie Spence. C’était un vrai talent qui illuminait chaque pièce dans laquelle il entrait et il nous manquera profondément. Nous envoyons nos condoléances à ses proches », a écrit l’émission dans la légende.

Juges d’American Idol Katy Perry, Luke Bryan et Lionel Richie a également partagé des messages déchirants pour l’ancien concurrent. Katy a jailli: «Je t’aime Willie. … Chante avec les anges ma chérie. Luke a déclaré que Willie avait illuminé toutes les pièces dans lesquelles il entrait, ajoutant: «Il pouvait changer l’ambiance instantanément lorsqu’il commençait à chanter. Il va vraiment nous manquer. Lionel, quant à lui, a écrit : « Ta lumière brillera toujours dans ce monde. Nous avons été si chanceux d’avoir la chance de vous voir briller. Mes pensées et mes prières vont à la famille de Willie. Repose-toi bien mon ami.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Katharine McPheequi a joué avec Willie pendant son temps sur Idole, a été l’une des premières stars à réagir, prenant son histoire Instagram peu de temps après l’annonce, écrivant: “La vie est si injuste et rien n’est jamais promis.” Elle a ajouté: “Dieu accorde la paix à ton âme Willie. Ce fut un plaisir de chanter avec vous et de vous connaître.

Willie avait posté un clip de lui-même en train de chanter dans une voiture garée sur Instagram quelques heures avant sa mort. La belle ballade était déchirante, alors que les fans ont commencé à inonder la section des commentaires une fois que la nouvelle de son décès s’est répandue. “Vous avez vraiment été et serez toujours un tel cadeau pour nous”, a écrit l’un d’eux, tandis qu’un autre a partagé: “L’une des personnes les plus gentilles et les plus authentiques que j’aie jamais endurées. L’un des artistes les plus talentueux avec qui j’ai eu le privilège de travailler.

Lien connexe Lié: Les juges d'”American Idol” pleurent Willie Spence après sa mort à 23 ans : “Sing With The Angels”

Au cours de sa course phénoménale sur Idole américaine, Willie a conquis le cœur des fans avec sa grosse voix et son sourire encore plus grand. Il a également eu une histoire incroyable de surmonter certains problèmes de santé avant son audition. Willie avait révélé qu’il avait été hospitalisé avec du liquide dans les poumons, une complication due à un poids de plus de 600 livres. Cela l’a encouragé à perdre 200 livres avant de monter sur scène devant les juges.

“Je veux juste que ma voix atteigne le monde et partage mon cadeau – j’espère gagner un Grammy un jour, c’est là que je me vois dans cinq ans”, a déclaré Willie aux juges lors de l’audition. “Cela va demander beaucoup de travail, mais je sens que je peux le faire.”

Willie se rendrait jusqu’au Final 3, où il finirait par prendre la deuxième place pour Chace Beckham. “Je vais pousser plus fort et continuer à faire de la musique”, a déclaré Willie HollywoodLa Vie et d’autres médias après la finale. “Ce n’est certainement pas la fin. C’est un nouveau départ pour ma carrière et je suis ravi !