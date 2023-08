Les détails de la prison de Tory Lanez et la routine quotidienne révélés – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Michele Eve Sandberg/Shutterstock

Tory Lanez31 ans, a été condamné à une décennie de prison le 8 août pour son implication dans la fusillade de 2020 qui a laissé Megan toi étalon, 28 ans, blessé. Maintenant, un rapport du 14 août par TMZ a affirmé que le rappeur en disgrâce était «tenu à l’écart» de la population générale à l’intérieur de la prison du comté de LA. Les responsables de l’application des lois auraient déclaré au point de vente que Tory n’était autorisé à sortir de sa cellule que deux heures par jour et qu’il devait rester seul pendant cette période.

En outre, le responsable aurait déclaré au tabloïd que l’homme de 31 ans était détenu dans ce qu’on appelle « l’unité d’isolement préventif ». Tory y est placé car il est considéré comme faisant partie du groupe qui « ne peut pas être hébergé en toute sécurité » parmi les autres détenus. Le hitmaker « In For It » n’aurait que trois heures par semaine de temps « à l’air frais », pendant lesquelles il est autorisé à sortir.

Le père d’un enfant attend actuellement d’être transféré de la prison du comté à la prison, selon le même point de vente. TMZ a également affirmé que le protocole actuel pour les conservateurs est le « statu quo » pour ceux qui attendent d’être transportés en prison. Il devrait déménager dans un autre établissement « dans le mois prochain ». À ce moment-là, les responsables de l’État de Californie révéleront dans quelle prison il purgera le reste de sa peine. Les gardiens de la prison du comté de Los Angeles « contrôleraient » Tory toutes les demi-heures, tout comme le protocole pour les détenus en isolement préventif.

Comme mentionné précédemment, les derniers détails sur la vie de Tory derrière les barreaux font suite à sa condamnation. Un jury l’a reconnu coupable de trois chefs d’inculpation en décembre 2022, dont : « agression avec une arme à feu semi-automatique, port d’une arme à feu chargée et non enregistrée dans un véhicule et décharge d’une arme à feu avec négligence grave », comme l’a rapporté Nouvelles de la BNC. Comme beaucoup le savent, Tory a tiré sur le rappeur « Savage » et s’est blessée au pied lors d’une fête en 2020 à Kylie Jennerest à la maison.

Au cours des audiences du tribunal la semaine dernière, Megan a publié une déclaration de la victime dans laquelle elle a révélé qu’elle ne serait « plus jamais la même », selon USA aujourd’hui. Deux jours après avoir été condamné à la prison pour l’incident, Tory s’est rendu sur Instagram pour nier toute culpabilité d’avoir tiré sur le jeune homme de 28 ans. « Je n’ai jamais laissé une période difficile m’intimider », a-t-il écrit le 10 août. « Je ne laisserai jamais aucune peine de prison m’éliminer. Indépendamment de la façon dont ils essaient de faire tourner mes mots, j’ai toujours maintenu mon innocence et je le ferai toujours.

Tory a ajouté qu’il ne s’excuserait pas pour les accusations portées contre lui. « Cette semaine au tribunal, j’ai assumé la responsabilité de tous les moments verbaux et intimes que j’ai partagés avec les parties impliquées… C’est tout. En aucun cas je ne m’excusais pour les accusations pour lesquelles j’ai été condamné à tort », a-t-il ajouté. « Je reste sur la position que je refuse de m’excuser pour quelque chose que je n’ai pas fait. »