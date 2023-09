Les détails de la mort de la star de « NYPD Blue », Austin Majors, dévoilés après son décès soudain à 27 ans

De nouveaux détails concernant la mort de la star de « NYPD Blue », Austin Majors, ont été révélés.

Le corps de Majors a été retrouvé par le personnel du centre d’hébergement de transition où il vivait à l’époque, selon un rapport du coroner obtenu par Fox News Digital. L’acteur n’a pas répondu à une « vérification du lit » vers 21h33 PST le 11 février.

Les ambulanciers qui sont intervenus sur les lieux ont récupéré deux billets d’un dollar roulés, un verre à shot contenant des résidus de poudre blanche, une feuille contenant de la poudre blanche « cristalline » et plusieurs pilules rectangulaires à quatre segments, indique le rapport.

Les majors avaient des antécédents d’abus d’alcool, de Xanax, de cocaïne et de kétamine.

LA CAUSE DU DÉCÈS DE LA STAR « NYPD BLUE » AUSTIN MAJORS RÉVÉLÉE APRÈS UN DÉCÈS SOUDAIN À 27 ANS

Fox News Digital avait précédemment rapporté que Majors était décédé des suites d’une intoxication au fentanyl. Le lieu du décès était indiqué comme résidence et les circonstances étaient « accidentelles », selon les dossiers partagés à l’époque par le médecin légiste du comté de Los Angeles.

Majors, dont le nom légal était Austin Setmajer-Raglin, est décédé le 11 février. La famille de l’homme de 27 ans a alors partagé la nouvelle avec Fox News Digital.

« Austin Majors (Setmajer-Raglin) était un être humain artistique, brillant et gentil. Austin était très heureux et fier de sa carrière d’acteur. Depuis qu’il était petit, il n’a jamais connu d’étranger et son objectif dans la vie était de faire les gens sont heureux », a déclaré la famille dans un communiqué.

VOUS AIMEZ CE QUE VOUS LISEZ ? CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE NOUVELLES DE DIVERTISSEMENT

La sœur de l’acteur, Kali, a également partagé une déclaration sur Facebook après sa mort.

« Mon grand frère, Austin, est parti. Il est mort la nuit dernière. C’est encore tellement surréaliste pour moi. Il n’avait que 27 ans et il lui reste tant de vie à vivre », a-t-elle légendé son message qui comprenait un diaporama d’images des deux.

Majors est apparu dans sept saisons de la série à succès « NYPD Blue », ce qui lui a valu plusieurs apparitions dans « Selon Jim », « American Dad! » « Desperate Housewives », « Un Noël accidentel » et « Comment j’ai rencontré votre mère. »

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Dennis Franz, co-vedette de l’acteur dans « NYPD Blue », a été « choqué » d’apprendre la mort de Majors.

« Austin a toujours été une telle joie d’être sur le plateau, il a apporté des sourires et du bonheur à tout le monde », a déclaré Franz dans une déclaration à Fox News Digital.

« Certaines de mes scènes préférées au cours des 12 années de « NYPD Blue » sont avec « Sipowicz » et « Theo ». Chaque jour où Austin travaillait, je le saluais avec une chanson spéciale, « It’s Austin Majors’ Day », chantée sur l’air de « Howdy Doody Time ».

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Janelle Ash de Fox News Digital a contribué à ce rapport.