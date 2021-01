Ole Gunnar Solskjaer a eu des entretiens privés avec Anthony Martial dans le but de restaurer la confiance de l’attaquant de Manchester United.

Martial a été loin d’être à son meilleur cette saison et a eu du mal à rivaliser avec des joueurs comme Marcus Rashford, Edinson Cavani et Mason Greenwood pour le temps de jeu.

Mais la dernière fois contre Aston Villa, le Français s’est inscrit sur la feuille de match alors que Manchester United manquait de vainqueur 2-1 pour passer deuxième de la Premier League.

Et il semble que les conversations individuelles de Solskjaer avec Martial aient commencé à porter ses fruits pour l’attaquant.

Solskjaer a déclaré: « Nous avons eu quelques discussions, bien sûr. Nous avons parlé de la saison dernière et de l’importance qu’il avait pour nous à l’époque et il le sera pour nous cette saison.

«La forme du joueur est temporaire, mais lorsque vous avez une classe, c’est permanent.

« Je pense qu’il a prouvé qu’il est classe. Maintenant, il est de plus en plus en forme et cela signifie qu’il va aller de mieux en mieux. »

Martial s’est blessé en décembre lors de l’affrontement de United avec West Ham, mais c’est sa confiance – et non un problème de santé persistant – qui l’a retenu.