Les détails de la caméra OnePlus 11 officiellement révélés

Avant son annonce officielle pour le marché chinois, qui a lieu demain, OnePlus s’est rendu sur Weibo (l’équivalent chinois de Twitter) aujourd’hui pour donner plus de détails sur le OnePlus 11, restant ainsi fidèle à ses racines en tant que société pionnière du goutte à goutte. -alimentation en information méthode de dévoilement d’un produit dans le monde mobile.

L’accent (excusez le jeu de mots facile) est cette fois-ci sur les caméras, car la société a officiellement révélé quels capteurs le téléphone utilise, tout en se vantant qu’ils sont tous de niveau phare.

Le vivaneau principal de 50 MP à l’arrière utilise l’IMX890 de Sony, et l’ultra large de 48 MP obtient le Sony IMX581 avec autofocus, de sorte qu’il peut également capturer des photos macro. Il y a aussi un téléobjectif 2x, utilisant le capteur IMX709 de Sony, qui a un arrangement RGBW pour augmenter la quantité de lumière qu’il capture. Cela devrait permettre de prendre des photos en mode portrait d’aspect “professionnel”, selon OnePlus.

L’écran du OnePlus 11 sera LTPO 3.0, permettant des changements de fréquence d’images instantanés et transparents, jusqu’à 120 Hz. Il y a aussi le support Dolby Vision. Et bien sûr, le téléphone est alimenté par le chipset Snapdragon 8 Gen 2.

De plus, OnePlus a confirmé que le 11 aura jusqu’à 16 Go de RAM, et sera rejoint sur scène demain par le OnePlus Buds Pro 2, qui aura un mode Focus avec plusieurs variétés de bruit blanc pour, eh bien, vous aider à mieux vous concentrer, ainsi qu’une latence de 54 ms à la pointe de l’industrie pour les jeux immersifs.

Source (en chinois)