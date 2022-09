Les détails de la caméra de la série Oppo Find X6 émergent

Suite à la fuite des spécifications de la série Oppo Find X6 de la semaine dernière, un pronostiqueur bien connu Station de discussion numérique a maintenant partagé plus de détails sur les caméras de la série Find X6.

Oppo Find X6 apportera une caméra principale de 50MP aux côtés d’un module ultra large de 50MP et d’un téléobjectif de 32MP. Le Find X6 Pro aura recours à trois modules 50MP pour ses caméras principales, ultra larges et téléobjectifs. En plus des deux téléphones Oppo Find X6, la nouvelle astuce suggère que OnePlus 11 apportera une caméra principale de 50MP, un vivaneau ultra large de 48MP et un téléobjectif de 32MP.

Ailleurs, Oppo Find X6 devrait être lancé avec le prochain chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 tandis que le Find X6 normal utilisera le SoC Snapdragon 8+ Gen 1. Nous sommes tenus d’obtenir plus de détails sur la série Oppo Find X6 dans les semaines à venir et nous nous assurerons de vous garder couvert.

La source (en chinois)