Les détails de disponibilité de Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro confirmés

Google a officiellement confirmé l’existence du Pixel 6 et du Pixel 6 Pro hier et nous a donné un aperçu du duo tout en révélant quelques fonctionnalités. Et, bien que Google n’ait pas encore annoncé le prix de la gamme Pixel 6, le géant de la recherche Internet a confirmé la disponibilité des deux téléphones dans huit pays : Australie, Canada, La France, Allemagne, Japon, Taïwan, la Grande-Bretagne, et les Etats Unis.

Cependant, Google ne nous dit pas la date exacte de lancement dans ces pays, à part dire vaguement que la paire Pixel 6 sera disponible à l’achat sur ces marchés en septembre ou au cours du quatrième trimestre 2021. En outre, le nombre de pays de la liste pourrait augmenter après l’événement de lancement.

Google n’a pas détaillé les fiches techniques des Pixel 6 et 6 Pro hier, mais il a confirmé que les deux smartphones auront la puce Tensor développée en interne à la barre, exécuteront Android 12 hors de la boîte et seront disponibles en trois couleurs.

Le Pixel 6 vanille arborera un écran à 90 Hz tandis que la variante Pro comportera un écran incurvé à 120 Hz – les deux ayant des trous de perforation centrés pour les tireurs de selfie.

Les panneaux arrière des téléphones, rappelant le Nexus 6P, comporteront des caméras grand et ultra grand angle. Mais le Pixel 6 Pro sera également équipé d'un téléobjectif 4x.







Pixel 6 • Pixel 6 Pro

