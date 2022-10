Les détaillants sortent des squelettes de 12 pieds pour augmenter les ventes d’Halloween

Pour certains acheteurs, des célébrations comme Halloween offrent une évasion des soucis de la vie quotidienne. Alors que les clients font face à des gros titres troublants, aux poussées de Covid et à l’incertitude politique, ils recherchent d’autres moyens de célébrer et “d’apporter de la joie à leurs familles”, a déclaré Christina Hennington, directrice de la croissance de Target.

La poussée autour d’Halloween survient alors que de plus en plus de gens reviennent aux rassemblements en personne. La participation devrait revenir aux niveaux d’avant la pandémie cette année, près de 70 % des Américains prévoyant de célébrer, selon l’enquête annuelle de la National Retail Federation.

Dépôt à domicile et Lowe’s stocké sur une large gamme d’ornements de pelouse fantasmagoriques, y compris des momies géantes et des squelettes. Cible les dirigeants ont exprimé de grands espoirs pour les ventes de costumes, d’ensembles de construction de biscuits de maison hantée et d’autres marchandises d’Halloween, même après avoir réduit à deux reprises les perspectives de profit de l’entreprise. Et Ville de fête qui vend des costumes, des ballons et des sacs de bonbons, prévoit d’embaucher environ 20 000 employés saisonniers avant l’occasion du 31 octobre.

Alors que les détaillants se préparent à une saison des fêtes terne, beaucoup prévoient d’augmenter les ventes précoces au cours du trimestre crucial en faisant miroiter un assortiment plus large de marchandises d’Halloween. Même si les consommateurs réduisent leurs dépenses ailleurs, ils disent qu’Halloween donne aux gens une chance de se mettre dans l’esprit des fêtes avec des célébrations relativement peu coûteuses avant Thanksgiving et Noël.

Cislo, 43 ans, de Dallas, prévoit de dépenser environ 700 $ pour Halloween pour intensifier les décorations de la cour avant de sa famille. Il a remarqué que de plus en plus de voisins se joignaient également à eux, avec de grandes structures gonflables, des animatroniques et même une exposition élaborée inspirée de “The Walking Dead”.

Herman, le squelette de 12 pieds de haut, se tient parmi ses collègues squelettes à Middletown, Maryland, le 20 octobre 2020. La famille Ferrone a acheté un squelette de 12 pieds de haut à Home Depot, la décoration d’Halloween la plus en vogue cette année. Il a été volé dans leur jardin et ils ont demandé à l’entreprise de le remplacer.

Pour Home Depot et Lowe’s, le printemps reste la période la plus lucrative de l’année. Mais au fil des ans, les entreprises de rénovation domiciliaire ont étoffé leurs gammes de produits d’Halloween et de Noël.

En 1987, Home Depot a ajouté des arbres de Noël. Cela a été suivi par la décoration de Noël en 2005 et la marchandise d’Halloween en 2013. Ensuite, il a vu une opportunité d’augmenter les ventes saisonnières à l’automne, a déclaré Lance Allen, le principal marchand de décoration de vacances de l’entreprise.

L’équipe de marchands du détaillant a cherché l’inspiration en se rendant dans des maisons hantées et en regardant des films d’Halloween classiques des années 80 et des films de Tim Burton. Ils ont également parcouru des salons professionnels, où ils ont repéré une exposition d’un torse squelette géant qui inspirerait l’un des produits d’Halloween les plus populaires de l’entreprise.

Le squelette du salon a coûté des milliers de dollars, alors Home Depot a conçu un squelette de 12 pieds qui coûte 299 $ et a fait ses débuts l’année dernière. Il est devenu une sensation sur les réseaux sociaux et s’est vendu.

Lorsque le squelette “Skelly” de Home Depot est revenu cette année, les premiers envois se sont vendus le premier jour où ils sont devenus disponibles le 15 juillet, a déclaré Allen. Le détaillant a depuis été réapprovisionné.

Les autres articles de vente d’Halloween incluent un nouveau gonflable sur le thème “Hocus Pocus” qui coûte 149 $ et une faucheuse animée de huit pieds qui récite des phrases effrayantes tout en bougeant la tête et la bouche coûte 249 $. La société a également ajouté un fantôme imposant de 15 pieds – sa décoration la plus haute à ce jour – qui se vend 399 $.

Rival Lowe’s a sorti sa réponse au squelette cette année : une momie de 12 pieds qui se vend 348 $.

Lowe’s a également élargi sa gamme de produits d’Halloween de plus de 20 % cette année et a consacré plus d’espace dans les magasins pour les produits d’extérieur plus volumineux. Les décorations avec des thèmes plus effrayants ont été populaires, comme un Freddy Krueger grandeur nature et une momie géante, ainsi que des agrafes comme des épouvantails, des balles de foin et des citrouilles, a déclaré Bill Boltz, vice-président exécutif du merchandising.

Home Depot et Lowe’s disent que les ventes d’Halloween se déroulent bien, mais ils ne font pas état des chiffres de vente dans la catégorie.