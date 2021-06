Les détaillants s’inspirent du streetwear, génération Z

Source : Saks Off Fifth

Le détaillant à bas prix Saks Off Fifth s’est associé à The Phluid Project pour créer une ligne de vêtements fluides, coïncidant avec le mois de la fierté.

Pour Christina McCann, faire du shopping au centre commercial consiste à parcourir les allées des femmes et des hommes à la recherche de la tenue parfaite.

McCann, qui n’est pas binaire, commence souvent par parcourir les robes, qui ont tendance à être mieux adaptées à un type de corps féminin. Ensuite, McCann passera du côté des hommes d’un magasin pour choisir des articles plus masculins : bottes de combat, t-shirts surdimensionnés et pantalons de survêtement. McCann, qui utilise le pronom non sexiste qu’ils, consacre principalement du temps et de l’argent à des applications de revente comme Depop et à l’achat de produits vintage dans des friperies en parcourant par taille plutôt que par sexe.

« La façon dont je m’habille a beaucoup changé pour refléter ce que je veux que les gens pensent de mon genre », a déclaré le commerçant de 24 ans. « Je crois vraiment que les vêtements n’ont pas de genre. »

Il y a plus de consommateurs comme McCann, qui recherchent des vêtements non sexistes. Et les détaillants veulent répondre à cette demande. Les marques neutres en matière de genre, telles que Les Girls Les Boys et Tomboy X, sont commercialisées comme des options pour tout le monde. Les marques tentent de ne pas tenir compte des concepts et des étiquettes de genre traditionnels. Les vêtements non genrés, que l’on trouve principalement sur les sites Web comme unisexes, peuvent aller des t-shirts et vestes basiques aux robes et jupes, pour tous les types de corps.

Plusieurs initiatives démarrent en juin en l’honneur du mois de la fierté, testant davantage les eaux. Mais les analystes et les experts de la mode affirment que la tendance de la mode fluide entre les sexes est là pour rester.

« Les détaillants et les marques devraient considérer les vêtements fluides comme une opportunité », a déclaré Erin Schmidt, analyste principale chez Coresight Research, une société mondiale de conseil et de recherche spécialisée dans la vente au détail et la technologie. « Cela ne peut absolument pas être ignoré. Cela aura certainement un impact sur les tendances de la mode de l’avenir. Et les détaillants et les marques qui le font maintenant vont vraiment avoir une longueur d’avance. »

La mode non sexiste est fortement influencée par les jeunes consommateurs de la génération Z qui se font plus entendre lorsqu’il s’agit de s’exprimer et de ce qu’ils représentent. Ils pensent de manière créative et hors des sentiers battus. Beaucoup d’entre eux, comme McCann, achètent des vêtements d’occasion sur des plateformes telles que Poshmark et Depop. Alors que ce groupe démographique gagne en pouvoir d’achat, selon les analystes, il s’agit d’une autre facette de la mode que les marques ne peuvent ignorer.

La plateforme mondiale de shopping de mode Lyst trouvé que les recherches de pièces de mode comprenant des mots-clés liés au genre ont augmenté de 33 % cette année. Plus précisément, Lyst a suivi les pics pour les recherches de T-shirts, jupes et colliers de perles surdimensionnés (comme ceux portés par le rappeur A$AP Rocky.)