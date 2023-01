Les détaillants se préparent à des temps plus difficiles et à des clients plus frugaux en 2023

Jusqu’à présent, les premiers résultats des vacances ont été meilleurs que ne le craignaient certains économistes et détaillants. Les ventes du 1er novembre au 24 décembre ont augmenté de 7,6 %, selon les données de MasterCard SpendingPulse, qui mesure les ventes au détail en magasin et en ligne pour tous les modes de paiement. Ce chiffre inclut les restaurants et n’est pas ajusté en fonction de l’inflation, qui a augmenté de 7,1 % d’une année sur l’autre en novembre.

Mais cette année, janvier comporte des enjeux plus importants. Les prochaines semaines, qui clôturent l’exercice de nombreux détaillants, pourraient aider à déterminer si le trimestre des fêtes est une victoire ou un échec. C’est également un moment important pour aider les magasins à éliminer les stocks excédentaires. Janvier pourrait également donner le ton pour 2023 – lorsque certains économistes et observateurs du secteur de la vente au détail prévoient que les États-Unis basculeront dans une récession.

Les acheteurs effectuent des retours et des échanges. Ils viennent dans les magasins avec des cartes-cadeaux en main. Et ils peuvent se précipiter pour des vêtements d’entraînement ou d’autres articles pour suivre les résolutions du Nouvel An.

De plus, la folie des dépenses des Américains au cours des premières années de la pandémie, alimentée par l’argent de relance, l’ennui et les économies accumulées, a permis des comparaisons difficiles.

Pourtant, certains signes indiquent que les acheteurs pourraient manquer d’essence. Les soldes des cartes de crédit ont coché. Les taux d’épargne personnelle ont baissé. Et les ventes d’articles coûteux comme les bijoux et l’électronique se sont affaiblies.

Les détaillants entrent en 2023 en tenant compte du fait que le trafic en magasin était déjà à la traîne pendant les semaines de pointe de la période des fêtes.

Dans six détaillants – Walmart, Target, Best Buy, Nordstrom, Kohl’s et Macy’s – le trafic piétonnier a chuté en moyenne de 3,22% d’une année sur l’autre pour les semaines allant du Black Friday à la semaine de Noël, selon les données de Placer.ai, un société d’analyse qui utilise des données anonymisées provenant d’appareils mobiles pour estimer les visites globales sur les lieux. Il a également diminué de près de 5 % par rapport aux tendances pré-pandémiques.

Maintenant, les détaillants sont plus nerveux.

“Il semble que beaucoup de marques s’attendent à un plus gros bruit en janvier”, a déclaré Stacey Widlitz, présidente de SW Retail Advisors, une société de conseil.

Elle a remarqué que de plus en plus de détaillants proposent des cartes-cadeaux pour augmenter les ventes. Par exemple, Pourvoirie urbaine Anthropologie, la chaîne de magasins appartenant à Anthropologie, a offert vendredi 50 $ pour un futur achat aux acheteurs en ligne qui dépensent 200 $ ou plus. Mais ce bonus en espèces doit être utilisé avant le 31 janvier, lorsque le trimestre de l’entreprise se termine.

Widlitz a déclaré que ces offres visent à inciter les acheteurs à faire des achats pendant une période où il y a souvent une accalmie après les vacances. C’est également la dernière chance pour les détaillants de vendre leurs stocks excédentaires et de commencer le nouvel exercice dans une position plus propre.

“On dirait qu’ils essaient de pousser les gens à entrer dans les magasins après la nouvelle année”, a-t-elle déclaré.

Mais pour certains, un consommateur plus sensible au budget pourrait être une opportunité.

Lors d’un appel aux résultats le mois dernier, Walmart Le PDG Doug McMillon a déclaré qu’il prévoyait une augmentation des ventes, car les consommateurs se sentent tendus par les dépenses de vacances. Comme beaucoup d’autres détaillants, le trimestre des fêtes de Walmart comprend janvier.

“Parfois, ces trimestres fonctionnent lorsque la toute fin décembre et janvier finissent par être plus fortes lorsque les gens sont particulièrement sensibles aux prix”, a-t-il déclaré. “Alors c’est un peu ce à quoi je m’attends.”

Déjà, le discounter a attiré des acheteurs plus aisés avec ses produits d’épicerie et ses produits ménagers à bas prix. Au cours des deux derniers trimestres, environ 75 % de ses gains de parts de marché dans l’alimentation provenaient de ménages qui gagnaient plus de 100 000 $ par année.

Pourtant comme des concurrents Cibler et Costco il a eu plus de mal à vendre des marchandises discrétionnaires qui ont tendance à générer des bénéfices plus élevés que la vente de lait ou de serviettes en papier.