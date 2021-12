Les détaillants se dirigent vers le sprint final des vacances en proie à une vague de Covid

Cette année, cependant, ce sprint final sera façonné par des facteurs nouveaux et contradictoires. Une forte vague d’achats précoces des Fêtes signifie que certains consommateurs peuvent avoir moins à acheter. Le temps plus chaud dans une grande partie du pays pourrait rendre les gens plus à l’aise de conduire jusqu’au centre commercial ou les faire se sentir moins dans l’esprit des Fêtes. Et une augmentation des cas de Covid-19 dans le nord-est et le Midwest pourrait entraîner l’annulation de rassemblements ou inciter les acheteurs à se tourner vers l’achat en ligne ou à opter pour des biens au lieu de réserver des voyages ou des billets de concert.

Les magasins et les sites Web de vente au détail devraient attirer plus de 148 millions d’acheteurs samedi, selon une enquête annuelle de la National Retail Federation et de Prosper Insights & Analytics. C’est une légère baisse par rapport au dernier samedi avant Noël de l’année dernière, un jour connu sous le nom de Super samedi dans l’industrie. L’année dernière, 150 millions de consommateurs étaient attendus, ce qui est supérieur aux 147 millions d’acheteurs estimés en 2019.

Steph Wissink, analyste de détail pour Jefferies, a déclaré que les détaillants et les investisseurs recherchent des indices, mais ils racontent des histoires très différentes. Parmi eux, la confiance des consommateurs a plongé à son plus bas niveau en 10 ans en novembre. Les ventes au détail sont en hausse, mais ont été plus faibles que prévu en novembre. Et certains observateurs de l’industrie et groupes de commerce de détail, y compris NRF, ont prédit des ventes de vacances record, même dans une année de défis de la chaîne d’approvisionnement et d’inflation.

Selon l’enquête, de plus en plus d’acheteurs ont du mal à trouver des articles. Quarante-quatre pour cent des personnes interrogées ont déclaré qu’elles n’étaient pas en mesure de faire un achat de vacances en raison d’une rupture de stock, un bond de sept points de pourcentage d’un mois à l’autre.

Walmart offre la livraison gratuite pour les commandes passées avant 14 heures, heure locale, le lundi, mais les clients peuvent récupérer leurs achats en ligne via le ramassage et la livraison en bordure de rue dans un magasin jusqu’à 16 heures la veille de Noël. Ils peuvent également opter pour la livraison express, une option de livraison qui permet d’acheminer les achats à domicile en deux heures ou moins, s’ils commandent avant 13 h, heure locale, la veille de Noël.

Les acheteurs peuvent également utiliser son service de livraison à domicile, Shipt, pour se faire livrer des cadeaux dès une heure avec la dernière fenêtre de livraison entre 17h00 et 18h00 la veille de Noël. Et la société a déclaré que des camions effectuaient des livraisons chaque jour pour réapprovisionner les étagères des magasins en jouets, vêtements et autres options de cadeaux.

Le NPD, un important groupe de commerce de détail, a doublé ses prévisions selon lesquelles les dépenses de vacances atteint un niveau record. Il prévoyait que les ventes en novembre et décembre pourraient augmenter de 8,5% à 10,5% par rapport à l’année dernière pour atteindre entre 834,4 milliards de dollars et 859 milliards de dollars. Il a relevé cette prévision plus tôt ce mois-ci, affirmant que les dépenses étaient en passe de croître jusqu’à 11,5 % d’une année sur l’autre. Les prévisions de ventes excluent les dépenses des concessionnaires automobiles, des stations-service et des restaurants.

Cependant, plus de ces acheteurs sont des lève-tôt cette année, avec un record de 42% de personnes prévoyant d’acheter leur dernier cadeau avant le Super samedi, selon une enquête du NPD début décembre. C’est une augmentation par rapport à 40 % il y a un an et 30 % en 2012, la première année où le groupe professionnel a posé cette question aux consommateurs.

Plus de la moitié (52%) ont déclaré qu’ils s’attendaient à acheter des cadeaux de dernière minute dans la semaine avant Noël, selon NPD.

La météo peut influer sur le nombre de personnes qui achètent et ce qu’elles achètent également. Cette année, les tendances précédant Noël devraient favoriser les ventes au détail, a déclaré Evan Gold, vice-président exécutif des partenariats et alliances mondiaux chez Planalytics, une entreprise qui prédit et analyse la demande des consommateurs.

Une grande partie des États-Unis a connu des températures douces, cette semaine étant en passe d’être l’une des semaines les plus chaudes de la mi-décembre depuis plus de 60 ans, a-t-il déclaré.

La semaine prochaine, les températures devraient être plus froides que l’an dernier au Canada, dans certaines parties du nord-est et de la côte ouest, mais plus chaudes qu’il y a un an dans les régions du sud-est et du centre. La pluie et la neige seront en grande partie concentrées dans les zones à haute altitude de la côte ouest.

Cela signifie que les clients ne seront pas gênés par les intempéries comme la glace et la neige et pourront se rendre dans les centres commerciaux et les magasins – ce qui est essentiel puisque les délais d’expédition de certains détaillants sont dépassés, a-t-il déclaré. Cependant, il a noté que « de légères chutes de neige peuvent être utiles sur certains marchés pour attirer la demande saisonnière ».

En janvier, en revanche, les températures devraient baisser par rapport à il y a un an et aider à déplacer les marchandises à la fin du trimestre de vacances des détaillants, a déclaré Gold. Cela pourrait aider à éliminer les articles liés au froid, des pulls et manteaux d’hiver aux souffleuses à neige, alors que les gens échangent des cartes-cadeaux, a-t-il déclaré.

Les achats de dernière minute pourraient également augmenter les ventes de certains détaillants, a déclaré Craig Johnson, président de Customer Growth Partners. Les achats de bijoux sont souvent effectués tard dans la saison par des procrastinateurs ou des personnes qui souhaitent diviser leurs gros achats entre deux relevés de carte de crédit, a-t-il déclaré. Les parfums sont un autre cadeau coûteux qui est souvent acheté en retard.

Le trafic en magasin a fait son retour il y a un an lors du Black Friday. Avec l’essor d’omicron, cependant, de plus en plus d’acheteurs peuvent revenir à l’achat en ligne et récupérer leurs achats via le ramassage en bordure de rue lorsqu’ils cochent les derniers articles sur la liste de cadeaux, a déclaré Johnson.

« Il n’y aura pas de réduction des ventes, mais un changement de canal du présentiel au réseau en ligne, revenant dans l’autre sens », a-t-il déclaré.