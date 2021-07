Les détaillants saluent l’inflation des vêtements après une décennie de stagnation

Le directeur de la vente au détail à la retraite, Terry Lundgren, a déclaré vendredi à CNBC que la hausse de l’inflation ne serait pas un point de tension sur le marché de l’habillement.

Lundgren, ancien président exécutif et directeur général de Macy’s, a déclaré qu’en fait, l’industrie se félicite de ce qu’il a qualifié d’augmentation « modeste » de 5 % des prix à la consommation après une décennie d’inflation « inexistante » des vêtements.

« Ce n’est pas une grande préoccupation pour les détaillants de vêtements », a-t-il déclaré sur « Power Lunch ». « Vous parlez de quelques dollars d’augmentation du prix. Cela ne va pas changer l’avis du consommateur en termes d’achat. »

Les commentaires de Lundgren interviennent dans un contexte d’amélioration des ventes au détail et de baisse de la confiance des consommateurs aux États-Unis alors que l’économie poursuit sa reprise.

Malgré cela, Lundgren a déclaré que le secteur de la vente au détail comptait sur la demande refoulée pour se maintenir dans l’habillement, stimulée par une année de blocages de Covid-19 et le pouvoir d’achat des consommateurs. Il reste optimiste quant à la seconde moitié de l’année alors que les écoles rouvrent et que le pays revient à un certain sens de la normalité.

Pourtant, il a reconnu que la propagation de la variante delta reste un risque pour l’entreprise si elle n’est pas contenue.

« Les vêtements sont une activité événementielle. Si ces événements sur lesquels nous comptons pour la saison d’automne, y compris la rentrée scolaire et les concerts, etc., c’est une très bonne nouvelle pour les vêtements. »

Le ministère du Travail a annoncé mardi que les prix des vêtements avaient augmenté de 0,7% en juin, après une augmentation de 1,2% le mois précédent. L’indice de l’habillement, une composante de l’indice des prix à la consommation, a augmenté de 4,9% en juin par rapport à il y a un an au plus fort de la pandémie de coronavirus.

Le département du Commerce a annoncé vendredi que les ventes au détail avaient augmenté de manière inattendue le mois dernier. Le nombre a augmenté de 0,6% par rapport à mai et de 18% par rapport à juin 2020. En ce qui concerne les vêtements et accessoires, les consommateurs ont dépensé 2,6% de plus en juin par rapport à mai et 47% par rapport à il y a un an.

Pendant ce temps, une enquête de l’Université du Michigan publiée vendredi a révélé que la confiance des consommateurs aux États-Unis avait chuté de manière inattendue début juillet. Les résultats préliminaires ont montré l’indice de confiance des consommateurs à 80,8, son plus bas niveau depuis février et en baisse par rapport à 85,5 en juin. Les économistes ont projeté une lecture de juillet de 86,5, selon une enquête de Reuters.