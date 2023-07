Les détaillants ravagés par les voleurs à l’étalage ont publié des kits de rapport de crime de bricolage par la police

Les ENTREPRISES ravagées par les voleurs à l’étalage reçoivent de la police des kits de rapport de crime de bricolage.

Des dossiers de preuves sont envoyés aux magasins pour que le personnel fournisse des déclarations et des images de vidéosurveillance des délinquants.

Les entreprises ravagées par les voleurs à l’étalage reçoivent des kits de rapport de crime de bricolage Crédit : Getty

Mick Neville, ancien inspecteur en chef détective du Met, a déclaré: « Espérons que le Met utilise ces preuves pour identifier les contrevenants » Crédit : Doug Seeburg – Le Soleil

La Met Police a déclaré que les preuves seront ensuite examinées et « si elles sont adéquates, le rapport sera ouvert et fera l’objet d’une enquête ».

Les kits font partie d’Operation Retail et seront utilisés là où la vidéosurveillance est la seule piste d’enquête, les suspects ne sont pas des récidivistes et aucune violence ou arme n’est impliquée.

Ils seront envoyés par e-mail aux grandes chaînes de magasins où les vols sont inférieurs à 500 £ – ou aux petits magasins où la perte est de 200 £ ou moins.

Dans d’autres circonstances, les flics mèneront leurs propres enquêtes à partir de rien. Le programme a été lancé le 17 juillet.

Le Met promet seulement d’enquêter sur les vols dans les magasins où il existe des preuves.

Mick Neville, expert en sécurité CCTV et ancien inspecteur en chef du Met, a déclaré: « Espérons que le Met utilise ces preuves pour identifier les contrevenants. »

Le programme est géré par l’unité de commandement du centre-ouest du Met couvrant Westminster, Kensington et Chelsea et Hammersmith et Fulham.

Un porte-parole du Met a déclaré: « L’opération vise à développer des relations solides et efficaces entre la police et les détaillants. »

Le Met a souligné que les agents répondront toujours aux appels des détaillants lorsqu’une intervention policière urgente est requise.

La semaine dernière, la chaîne de supermarchés Co-op a révélé un nombre record d’infractions de vol à l’étalage et a reproché à la police de ne pas avoir réussi à lutter contre les gangs de voleurs violents.