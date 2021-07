Les détaillants paieront 223 milliards de dollars supplémentaires pour les marchandises en 2H

Les acheteurs transportent des sacs de marchandises achetées au centre commercial King of Prussia, à King of Prussia, en Pennsylvanie, le 8 décembre 2018.

Les détaillants américains dépenseront 223 milliards de dollars de plus au second semestre 2021 qu’au cours de la même période en 2020, selon une prévision de Salesforce publiée mardi.

Le montant représente une augmentation de 62 % par rapport à l’an dernier. Il comprend 12 milliards de dollars supplémentaires dépensés auprès des fournisseurs, 48 ​​milliards de dollars de plus en dépenses salariales et 163 milliards de dollars supplémentaires en coûts logistiques.

Le vice-président de Salesforce et directeur général de la vente au détail, Rob Garf, a déclaré que les consommateurs, à leur tour, devraient s’attendre à des prix plus élevés.

« Les détaillants assumeront certainement une partie du fardeau et les consommateurs le ressentiront également, mais étant donné l’augmentation significative dans tous les domaines, de la fabrication à la logistique en passant par le travail, tout ne peut pas être répercuté sur le consommateur », a-t-il déclaré. CNBC.

« Ce que nous avons découvert au cours du premier semestre de l’année, même avec l’inflation et l’augmentation du coût des marchandises vendues, en partie repoussées au consommateur, nous sommes tous un participant volontaire », a ajouté Garf. « Nous sommes prêts à dépenser un peu plus. Je pense qu’il y a suffisamment d’élan et de positivité parmi les gens pour qu’ils soient prêts à absorber les coûts supplémentaires tout au long des vacances. »

Pour l’étude, Salesforce a déclaré avoir suivi les transactions trimestrielles de plus d’un milliard d’acheteurs dans le monde chez les détaillants physiques et en ligne à l’aide de données propriétaires et tierces.

La prévision intervient alors que les taux de camionnage sont à un niveau record – environ 49 % plus élevé qu’en 2020 et 83 % plus élevé qu’avant la pandémie. La demande d’entrepôts de commerce électronique augmente également avec l’essor des achats en ligne.

Mastercard a déclaré que le commerce électronique avait augmenté de 8 % sur un an en juin et de 95 % par rapport aux niveaux de juin 2019. CBRE estimations pour chaque milliard de dollars de ventes au détail, 1 million de pieds carrés supplémentaires d’entrepôt de commerce électronique sont nécessaires.

« Les détaillants essaient de déterminer à quel moment cette inflation devient un problème ou destructeur de la demande ? » L’analyste de la vente au détail d’Oppenheimer, Brian Nagel, a déclaré dans une interview. « Personne ne connaît la réponse à cela. C’est un risque mouvant. »

Salesforce prévoit également que les détaillants américains connaîtront une pénurie de main-d’œuvre d’environ 350 000 travailleurs avant novembre et la période de magasinage des Fêtes. Garf a déclaré que ce serait un catalyseur majeur qui ferait grimper les salaires jusqu’à 46%, passant d’une médiane de 13,02 $ pour le pic des achats des Fêtes en 2020 à 19 $ cette saison des fêtes.

Cependant, Garf a déclaré que les détaillants attendraient plus des employés, y compris la gestion des stocks, l’exécution des livraisons du commerce électronique et l’exécution du click and collect ou BOPIS – acheter en ligne, ramasser en magasin.

Les recherches de Salesforce ont révélé que les détaillants qui proposaient des options de ramassage en bordure de rue, au volant et en magasin ont vu leurs ventes augmenter de 54 % sur un an au cours des cinq jours précédant Noël 2020, contre 34 % pour les détaillants qui n’offraient pas ces options. Garf s’attend à ce que ces tendances se poursuivent cette année en raison des économies de coûts pour les détaillants et de la commodité pour les consommateurs.

« Les détaillants économisent sur l’exécution des commandes car, à toutes fins utiles, ils sous-traitent le dernier kilomètre au consommateur et les consommateurs sont des participants consentants parce que nous avons tous eu envie d’acheter un produit et qu’il n’était pas disponible, ou que nous l’obtenions deux , trois, quatre semaines après la date indiquée lorsque nous avons reçu notre e-mail de confirmation », a déclaré Garf.

« Il y a un aspect d’immédiateté, de commodité et de sécurité qui joue toujours, même si certaines parties du monde se remettent en ligne et reviennent à un semblant de normal. »