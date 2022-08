Les détaillants ouvrent toujours des magasins malgré les craintes de récession

Les plus grands propriétaires de centres commerciaux aux États-Unis affirment que les détaillants vont toujours de l’avant avec des projets d’ouverture de nouveaux magasins malgré les craintes croissantes de récession et une inflation élevée depuis des décennies qui comprime le budget des acheteurs.

Simon Property Group, le plus grand propriétaire de centres commerciaux du pays, a déclaré que le pipeline d’entreprises qui devraient ouvrir dans ses propriétés reste solide. La société a annoncé un taux d’occupation dans ses centres commerciaux et centres de marques aux États-Unis de 93,9 % au 30 juin, contre 91,8 % un an plus tôt.

“Même avec ce qui se passe dans le monde, nous n’avons vraiment vu personne renoncer à des accords”, a déclaré lundi le directeur général de Simon Property, David Simon, lors d’une conférence téléphonique sur les résultats.

“On assiste à un gros rebond à Vegas, la Floride est en feu… La Californie retrouve ses jambes”, a-t-il ajouté.

Les ouvertures sont alimentées par un mélange de facteurs, notamment les détaillants qui poussent pour s’emparer d’un espace limité et les marques en ligne populaires qui cherchent à se développer en ouvrant des emplacements physiques. Certains détaillants lorgnent sur l’immobilier sur les marchés en dehors des grandes villes alors qu’ils suivent les personnes qui se sont déracinées pour trouver de plus grands espaces pendant la pandémie. Et des entreprises comme Macy’s qui ont fermé des magasins ces dernières années testent désormais différents formats, souvent avec des empreintes plus petites.

Jusqu’à présent cette année, les détaillants aux États-Unis ont annoncé 4 432 ouvertures de magasins, contre 1 954 fermetures, selon les données de Coresight Research, ce qui donne un total de 2 478 ouvertures.

Avant la pandémie, l’industrie connaissait des fermetures nettes de milliers de magasins chaque année, les consommateurs déplaçant de plus en plus leurs dépenses en ligne. En 2019, Coresight a suivi 9 832 fermetures, contre 4 689 ouvertures. L’an dernier, le secteur de la vente au détail a réalisé un ajout net de 68 magasins.

“Les détaillants ne vont pas freiner la croissance des magasins”, a déclaré Naveen Jaggi, président de l’équipe de conseil au détail chez JLL, une société de services immobiliers commerciaux. “Ils vont continuer à croître parce que c’est l’un des moyens par lesquels ils peuvent envoyer un message au marché :” Nous sommes en bonne santé et en sécurité “.”

L’optimisme des propriétaires d’immeubles commerciaux s’accompagne de signes avant-coureurs de l’ensemble du secteur. Au cours des dernières semaines, des détaillants tels que Walmart, Target, Best Buy, Gap et Adidas ont réduit leurs perspectives de ventes ou de bénéfices alors que les consommateurs pressés par des factures d’essence et d’épicerie plus élevées régnaient sur les dépenses pour d’autres articles. Dans le même temps, cependant, les détaillants de luxe, dont le fabricant de sacs Birkin Hermes et la société mère de Louis Vuitton, LVMH, affirment que les bénéfices sont solides et que les ventes augmentent alors que les consommateurs à revenu élevé continuent de faire des folies sur la mode et les accessoires coûteux.

Dans ses centres commerciaux, Simon Property a également déclaré qu’il remarquait une différence de comportement. Les consommateurs qui achètent chez des détaillants axés sur la valeur sont plus susceptibles de se retirer, a déclaré Simon, tout comme les jeunes acheteurs qui ne gagnent pas autant d’argent. Parmi ceux qui constatent un ralentissement des ventes figurent les détaillants de mode pour adolescents et de mode rapide Aeropostale et Forever 21, ainsi que sa chaîne de grands magasins JC Penney, a-t-il déclaré.

Mais il a déclaré que des entreprises comme le détaillant de costumes pour hommes Brooks Brothers, que Simon Property possède également, continuent d’augmenter leurs ventes.

“Le consommateur à revenu élevé dépense toujours de l’argent”, a déclaré Simon.

Macerich, qui exploite des centres commerciaux tels que Tysons Corner Center en Virginie et Scottsdale Fashion Square en Arizona, a noté que la détresse dans le secteur de la vente au détail a considérablement ralenti après une vague de fermetures provoquée par une pandémie en 2020.

“De toute évidence, il existe des incertitudes économiques dues à l’inflation, à la hausse des taux d’intérêt et à la guerre en Ukraine”, a déclaré le PDG de Macerich, Thomas O’Hern, lors d’une conférence téléphonique jeudi dernier. “Cependant, nous continuons à nous attendre à des gains d’occupation, de bénéfice d’exploitation net et de flux de trésorerie d’exploitation pendant le reste de cette année et l’année prochaine.”

Macerich a déclaré que son activité de location au deuxième trimestre reflétait la demande des détaillants à des niveaux jamais vus depuis 2015. La société a également déclaré avoir récemment interrogé environ 30 de ses plus grands locataires nationaux et a constaté qu’environ 90% n’avaient pas changé leurs plans pour ouvrir de nouveaux emplacements cette année. et ensuite.

Les détaillants qui ont commencé en ligne et cherchent maintenant à se développer avec des emplacements physiques alimentent également les ouvertures de magasins, a déclaré Douglas Healey, vice-président exécutif principal de la location chez Macerich. Il s’agit notamment des marques de vêtements de sport Fabletics, Alo Yoga et Vuori, du fabricant de chaussures Allbirds et de la chaîne de meubles Interior Define, a-t-il déclaré.

Macerich a déclaré avoir signé 274 baux au cours du trimestre terminé en juin, en hausse de 27% par rapport à l’année précédente et de 42% par rapport aux niveaux d’avant Covid 2019.

Conor Flynn, PDG du propriétaire du centre commercial Kimco, a déclaré qu’il avait un “optimisme prudent” quant à l’état des affaires, compte tenu des pressions exercées sur les consommateurs. Certains détaillants profitent des temps difficiles pour accrocher les vitrines vacantes qu’ils voudront dans les années à venir, a-t-il déclaré lors d’une conférence téléphonique jeudi dernier.

La construction de nouveaux espaces de vente au détail a également freiné la plupart du temps pendant la pandémie, selon David Jamieson, directeur de l’exploitation de Kimco. Il a dit que cela a mis plus de pression sur les entreprises pour qu’elles se disputent les meilleurs espaces disponibles.

La disponibilité d’espaces commerciaux dans tous les types de propriétés, y compris les centres commerciaux aux États-Unis, a atteint son plus bas niveau en 10 ans au deuxième trimestre, selon CBRE, une société de services immobiliers et d’investissement.

Les plans pour de nouvelles ouvertures surviennent alors même que les visites dans les centres commerciaux et les centres commerciaux semblent ralentir cet été au milieu des pressions inflationnistes, bien que les analystes et les dirigeants disent que ceux qui visitent sont plus susceptibles d’acheter quelque chose.

Simon a déclaré avoir enregistré des ventes record de 746 $ le pied carré dans ses centres commerciaux et les points de vente combinés au deuxième trimestre.

Les visites dans les centres commerciaux intérieurs américains en juin ont augmenté de 1,5 % par rapport à l’année précédente, marquant le plus petit gain jusqu’à présent cette année, selon Placer.ai, une société d’analyse de la vente au détail. La fréquentation des centres de marques a baissé de 6,7 %. La distance qu’il faut à de nombreux consommateurs pour se rendre dans les centres commerciaux a entraîné une baisse du nombre de visites, car les prix de l’essence restent gonflés, a déclaré Placer.ai.