Les détaillants ont bon espoir à l’approche des vacances | Actualité économique

Est-ce que ce sera des bonbons ? Est-ce que ce sera du charbon ? Partout au pays, les détaillants ne savent pas vraiment à quoi s’attendre de la part des clients en cette période des fêtes. L’inflation s’est ralentie, certains problèmes d’approvisionnement se sont atténués et l’économie est en expansion – mais les consommateurs souffrent toujours des dernières années de montagnes russes, ce qui laisse présager une incertitude pour la très importante saison des dépenses à venir.

Les détaillants de Colorado Springs souhaitent également avoir une image plus claire. Même si certains sont prudemment optimistes, ils adaptent également leurs stocks à des budgets plus serrés et recherchent des moyens créatifs de se différencier et d’attirer les clients dans un contexte de baisse des dépenses de détail locales.

Les recettes de la taxe de vente à Colorado Springs ont diminué de 3,26 % sur un an en août (les chiffres les plus récents au moment de la publication) et ont chuté d’une année sur l’autre sur six des sept mois précédents. Bien qu’une partie de cette baisse puisse être attribuée à la diminution des ventes de matériaux de construction en raison de la baisse des permis de construire, une partie est également le résultat d’une baisse des dépenses de consommation.

Molly Fish, propriétaire d’Urbane Collective, une boutique de vêtements et de cadeaux située dans le quartier de Patty Jewett et une autre dans l’Eastside, à Marksheffel Road et Dublin Boulevard, affirme que les ventes ont ralenti cette année – un facteur à prendre en compte lorsqu’elle a commencé à acheter des stocks à Septembre pour les fêtes de fin d’année.

«C’est toujours difficile de savoir», dit Fish. « Vous ne voulez pas acheter trop ou pas assez, et vous espérez que les gens achètent localement. Je suis un peu prudent à cause de la situation économique. Je sais que les finances sont plus serrées pour beaucoup de gens.

Richard Skorman, qui a quitté son siège au conseil municipal fin 2021 pour se concentrer sur ses entreprises du centre-ville, est copropriétaire du restaurant Poor Richard’s et du Little Richard’s Toy Store. Il dit qu’il a bon espoir pour cette période de magasinage des fêtes, même s’il soupçonne qu’elle pourrait ne pas être aussi forte que 2022.

« Tout le monde paie plus cette année pour le gaz, les services publics et les impôts fonciers », explique Skorman. « Nous esperons. Nous ne le savons pas. Mais nous n’allons pas sous-stocker.

La période des achats des Fêtes occupe une place importante dans les activités de la plupart des détaillants locaux. Skorman estime qu’un tiers des ventes dans les sections livres et cadeaux surviennent au cours du quatrième trimestre de l’année. Quant aux jouets, il estime que cela représente plus de 60 ou 65 pour cent des ventes.

Fish affirme que le quatrième trimestre représente au moins un tiers de ses ventes annuelles.

Chez Eclectic CO., une boutique coopérative implantée dans le centre-ville et dans le vieux Colorado City, la copropriétaire Analisa Barrington estime que les ventes du quatrième trimestre représentent 30 à 40 % du chiffre d’affaires annuel.

« C’est incroyable à quel point les choses évoluent même par rapport aux mois d’été, qui sont notre deuxième saison la plus chargée », déclare Barrington.

Le modèle commercial d’Eclectic consiste à louer des espaces dans les vitrines des magasins à des fabricants locaux et à de petits vendeurs. Les magasins sont soigneusement sélectionnés, les propriétaires et les gérants suivent tout et fournissent des données et des prévisions de ventes aux vendeurs.

Barrington affirme que l’année a commencé en force, mais que les ventes ont commencé à chuter au début du printemps. Les entreprises sont toujours en tendance avant 2022, mais ces marges de croissance ont ralenti.

« Nous sommes attentifs à ce qui se passe », dit-elle. « Il semble que les gens réduisent un peu leurs dépenses. »

Pour équilibrer cela, elle dit que son équipe encourage les fournisseurs à se concentrer sur une grande variété de prix.

« Si un fabricant de bougies souhaite vendre une bougie entre 25 et 30 dollars », explique Barrington, « nous lui suggérons d’envisager d’ajouter des versions plus rentables, entre 10 et 15 dollars ».

Alors que les propriétaires d’Eclectic CO. surveillent attentivement le marché, ils sont également optimistes quant au soutien aux petites entreprises de Colorado Springs – et ils ont cofondé un nouveau concept avec leur nouvelle partenaire Erica Dunford. Circa Vintage a ouvert ses portes dans le vieux Colorado City en août et les ventes sont déjà comparables à celles des autres magasins Eclectic CO.

«C’est incroyable», dit Barrington. « Il a fallu du temps pour créer une clientèle sur les sites d’Eclectic CO.. »

Dunford attribue le succès rapide du nouveau magasin, spécialisé dans les vêtements, disques, bijoux et décorations vintage soigneusement sélectionnés et de haute qualité, à un marché et à une demande croissants de produits vintage.

« Si vous regardez les médias, les ventes de disques ont augmenté de 20 pour cent », explique Dunford. « C’est la seule forme de média dont les ventes augmentent. CD, téléchargements, DVD, tout cela est en panne.

Il existe une envie similaire parmi les consommateurs pour d’autres articles vintage, dit-elle.

« Nous avons déjà suffisamment de choses sur la planète », dit-elle.

De nombreuses personnes cherchent à acheter de manière durable, ce qui signifie qu’elles sont attirées par l’achat de quelque chose qui n’a pas été récemment produit en série.

« Il y a une qualité dans le vintage », dit Dunford. « Et la plupart des tendances sont recyclées, donc elles reviennent au goût du jour. »

Mais l’un des plus grands attraits de Circa est probablement que les clients peuvent trouver quelque chose d’unique qu’ils ne peuvent trouver nulle part ailleurs, explique Dunford.

C’est le genre d’attraction que la plupart des détaillants locaux visent à atteindre.

« Lors de nos achats, nous nous concentrons vraiment sur la recherche de l’unique et de l’inhabituel », explique Patricia Seator, copropriétaire de Poor Richard’s. « Nous avons beaucoup d’articles sur le thème du Colorado et essayons de présenter de nombreux artistes locaux. »

Le pauvre Richard’s vend beaucoup de cartes de vœux et de vœux et travaille dur pour proposer une gamme d’articles intéressants et uniques, explique Seator.

« Nous aimons vraiment proposer des choses qui feront rire les gens », dit-elle.

Offrir une offre unique est également une priorité du magasin de jouets de Poor Richard, Little Richard’s.

«Nous achetons auprès de petites entreprises proposant des gammes spécialisées et des jouets que vous ne pouvez pas obtenir chez Target», explique Seator. « Il existe de nombreux jouets éducatifs. Mattel et ces grandes marques sont destinées aux magasins à grande surface. Ils ne sont pas pour nous.

Fish dit que l’une des raisons pour lesquelles les gens achètent dans des magasins locaux comme son Urbane Collective est qu’ils veulent quelque chose qu’ils ne trouveront pas sur Amazon.

«Ils recherchent un vêtement original», explique Fish. « Quand je vais au marché, je recherche des articles uniques et de haute qualité. »

Elle veille également à maintenir un prix accessible.

Le marketing pendant les vacances et toute l’année est fortement axé sur les événements, explique Fish.

«Je veux créer un sentiment de communauté», dit-elle, ajoutant qu’elle organise un événement en magasin chaque week-end d’octobre.

D’autres détaillants locaux comptent également sur les événements pour attirer les clients.

Eve’s Revolution et Delilah’s Fashion Truck & Boutique, situés entre le centre-ville et le vieux Colorado City, organisent régulièrement des événements, notamment des garden-parties d’été et une semaine de « Magie des Fêtes » la dernière semaine avant Noël.

«C’est une expérience, bien plus que simplement acheter des vêtements», déclare Amie Bennight, copropriétaire de Delilah’s qui a récemment acheté Eve’s Revolution, 23 ans, à la fondatrice Eve Carlson. « Nous partageons avec notre communauté et créons un environnement dans lequel les gens veulent revenir. Et les gens adorent ça. Nous avons des partenaires commerciaux qui viennent chaque année de Denver ou de Boulder.

Carlson affirme que les événements ont fait partie intégrante du développement et de la croissance de son entreprise au fil des ans. Elle ne considère pas les vacances comme une période décisive pour l’entreprise, qui prospère grâce au buzz des événements réguliers tout au long de l’année.

«Cela demande beaucoup de travail», dit Carlson. « Mais ça vaut le coup quand on ressent l’énergie et qu’on voit à quel point ils sont bien accueillis.

«Je veux vraiment cette grande énergie», dit-elle. « Bien sûr, je veux aussi de belles ventes. Mais c’est vraiment une question d’énergie.

D’autres opérateurs tentent également de capter cette énergie – et ces ventes – dans des événements.

«Ils sont tout simplement très amusants et parfaits pour bâtir une communauté», déclare Dunford à propos des nombreux événements organisés jusqu’à présent à Circa Vintage et d’autres prévus dans un avenir proche. « Le jour de notre dernière soirée, elle a commencé à 16 heures et nous étions à 300 $ de ventes pour la journée. Nous avons clôturé plus de 2 000 $. Je ne pense pas que nous y serions arrivés si nous avions simplement gardé le rythme. Il y a un obstacle à la création d’événements communautaires.