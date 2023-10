“Vous devez également reconnaître qu’il ne s’agit pas seulement du vol, mais aussi du danger pour les employés, du coût pour les consommateurs, et ensuite de l’impact sur le détaillant individuel”, a déclaré l’un des co-parrains du projet de loi, le sénateur Chuck Grassley, R. -Iowa, a déclaré lors d’une conférence de presse. “[Organized retail crime] doit être traité de manière globale. Et c’est l’objet de notre législation. »

Avant de tenir des réunions individuelles avec des responsables du commerce de détail, les co-parrains du projet de loi ont rejoint le PDG de la NRF, Matthew Shay, lors d’une conférence de presse devant le Capitole – où ils ont présenté la législation comme étant essentielle aux résultats financiers des détaillants et à la sécurité de leurs employés.

La National Retail Federation a intensifié sa campagne pour rallier le soutien au projet de loi, connu sous le nom de Combating Organized Retail Crime Act, qui faciliterait les poursuites pour vol en tant que crime fédéral et mettrait en place un système permettant aux gouvernements de partager les ressources en matière de criminalité. Le groupe de pression du commerce de détail a surnommé son événement « Journée de lutte contre la criminalité dans le commerce de détail ».

Des représentants de plus de 30 détaillants ont rejoint jeudi un important groupe de pression de l’industrie à Capitol Hill, alors qu’ils intensifiaient la pression pour adopter une loi qui, selon leurs partisans, réduirait le vol au détail.

Le crime organisé dans le commerce de détail est différent du vol à l’étalage. La NRF le définit comme « le vol à grande échelle de marchandises vendues au détail dans l’intention de les revendre dans un but lucratif ». Il s’agit généralement de plusieurs personnes qui volent de grandes quantités de marchandises dans divers magasins, qu’une opération dite de clôture revend ensuite, selon le groupe.

La NRF et les détaillants individuels ont parlé plus que jamais ces derniers mois de la manière dont la criminalité dans le commerce de détail affecte leurs bénéfices, leurs employés et leurs clients. Cible a même cité la tendance en annonçant la fermeture de neuf magasins.

Malgré ces commentaires, une enquête publiée par la NRF le mois dernier a révélé que les pertes des détaillants dues aux vols sont largement conformes aux tendances historiques, mais la plupart des personnes interrogées ont déclaré que la violence associée à ces actes s’aggravait. Une grande partie des pertes de stocks des entreprises peuvent également provenir de vols internes ou de problèmes de gestion, comme l’ont écrit les analystes de William Blair dans une note de recherche jeudi.

Malgré cela, l’industrie a fait pression en faveur de lois fédérales et étatiques visant à réprimer la criminalité. Les détaillants ont poursuivi jeudi leur campagne en faveur de changements de politique à Washington.

La Loi sur la lutte contre la criminalité organisée dans le commerce de détail a été réintroduite plus tôt cette année. Il vise à créer un nouveau groupe multi-agences relevant du Département de la Sécurité intérieure qui mettrait en commun les informations et les renseignements provenant de nombreux États et sources locales d’application de la loi. Les autorités veulent mieux détecter, suivre et poursuivre les membres des réseaux du crime organisé grâce à de nouvelles normes fédérales.

Scott McBride, directeur mondial de la protection des actifs d’American Eagle Outfitters, qui rencontre les législateurs pour rallier le soutien à la loi, a souligné que la collaboration était un avantage majeur de la proposition.

“C’est l’un des principaux objectifs qui nous permettent d’avoir une charte au sein d’une agence fédérale pour nous aider à créer un centre d’information permettant de regrouper correctement les enquêtes de manière plus efficace et plus approfondie”, a-t-il déclaré.

Alors que les détaillants affirment que le crime organisé dans le commerce de détail pourrait entraîner une hausse des prix pour les acheteurs et des fermetures de magasins, de nombreux co-sponsors se concentrent sur ce que les détaillants ont qualifié d’escalade de la violence associée au vol.

L’enquête nationale sur la sécurité du commerce de détail de la NRF a montré que les deux tiers des détaillants interrogés ont déclaré avoir constaté une augmentation des niveaux de violence et d’agression de la part des délinquants ORC en 2022 par rapport à 2021. Dans l’enquête de 2021, 81 % des personnes interrogées ont signalé plus de violence que l’année précédente.

McBride a souligné que certaines régions du pays ont eu plus de mal à embaucher et à retenir les employés des magasins en raison de l’augmentation de la violence. La plupart des employés des magasins de détail ont pour instruction de ne pas intervenir en cas de vol en raison du risque de violence.

La représentante Dina Titus, D-Nev., a parlé d’un incident récent dont elle a été témoin dans un Walgreens.

“La personne est arrivée avec un sac à dos et a simplement commencé à gratter les cils dans le sac à dos et est sortie”, a-t-elle déclaré lors de la conférence de presse. “J’ai dit à la vendeuse : ‘Avez-vous vu ce que ce type vient de faire ?’ Elle a dit : « Oui, il vient ici deux ou trois fois par semaine et nous ne pouvons rien y faire parce que la direction a peur que quelqu’un soit blessé. »

L’industrie s’est également concentrée sur la quantité de biens volés nécessaire pour que des poursuites soient engagées comme crime, en fonction du lieu. Les groupes commerciaux affirment que de nombreux réseaux criminels connaissent la loi et volent juste assez pour rester en dessous de celle-ci à chaque incident.