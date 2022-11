Les détaillants déploient des politiques de retour plus strictes avant les vacances

Avec la hausse des coûts qui comprime les marges, de nombreux détaillants repensent leurs politiques de retour, raccourcissent la fenêtre de retour et facturent même des frais de retour ou de réapprovisionnement, selon Spencer Kieboom, fondateur et PDG de Pollen Returns, une société de gestion des retours.

Des magasins tels que Gap, Old Navy, Banana Republic et J. Crew (qui était autrefois bien connu pour sa politique de retour généreuse couvrant toute la durée de vie d’un vêtement) ont raccourci leurs fenêtres de retour régulières à moins d’un mois. Les acheteurs de fin d’année, cependant, bénéficient d’un sursis : J. Crew et d’autres proposent actuellement des retours et des échanges prolongés pour les vacances.

Chez Anthropologie, REI et LL Bean (qui promettaient également des retours à vie), il y a maintenant des frais – environ 6 $ – pour les retours par la poste.

“Ces ajustements dans les politiques de retour ne sont pas là pour couvrir les coûts”, a déclaré Kieboom. “Ils sont vraiment là pour dissuader le consommateur de revenir.”