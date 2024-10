Les détaillants de WA perdent 3 milliards de dollars à cause du vol chaque année. Voici ce que fait Gig Harbor pour l’arrêter

Il y a des gens qui viennent à Gig Harbor pour s’installer. D’autres viennent naviguer. Et certains viennent voler.

Les voleurs à l’étalage viennent « de partout », a déclaré le chef de la police de Gig Harbor, Kelly Busey, au News Tribune. Il a énuméré une longue liste de villes : Port Angeles, Bellingham, Portland, Yakima, Spokane, Tacoma. Le département de police a effectué une analyse statistique de l’origine des criminels et n’a pas pu détecter de tendance, a-t-il déclaré.

Le ministère a lancé un programme à l’automne 2021 pour aider à lutter contre les vols dans les commerces de détail, appelé programme « Business Check ». Trois ans plus tard, le système semble fonctionner, dit-il, même si son succès est difficile à quantifier en raison de la nature de son fonctionnement : un employé qui constate une activité suspecte à l’intérieur ou à proximité d’un magasin peut appeler le 911 et demander un « contrôle commercial ». » Un agent se présentera, en fonction de ses disponibilités, dans l’espoir de dissuader les criminels potentiels d’agir une fois qu’ils verront la police à proximité.

Si aucun crime ne se produit, aucun rapport de police n’est rédigé, il n’existe donc pas de données exactes indiquant combien de crimes de tels contrôles commerciaux auraient pu éviter.

Le News Tribune a récemment accompagné un officier de police de Gig Harbor pour découvrir comment la police recherche les activités suspectes, a examiné des exemples de rapports de police issus de contrôles commerciaux dans les cas où un crime présumé a eu lieu et a découvert comment le programme fonctionne.

Ryan Erwin, policier de Gig Harbor, se prépare à sortir de son véhicule dans le parking à l’extérieur de Marshalls, dans le centre commercial Uptown Gig Harbor, le jeudi 19 septembre 2024. Julia Park

Vol à l’étalage à Gig Harbor

Les taux de criminalité de Gig Harbor en 2023 sont tombés près du milieu des juridictions policières du comté de Pierce, selon les données de l’Association des shérifs et des chefs de police de Washington. Avec un taux de criminalité global de 58,6 crimes pour 1 000 habitants, il se classe au huitième rang parmi les 19 juridictions du comté de Pierce incluses dans le Rapport sur la criminalité à Washington 2023.

Parmi les crimes commis à Gig Harbor cette année-là, les vols et vols sont arrivés en tête avec 26,8 incidents pour 1 000 habitants, selon le rapport. Le vol à l’étalage comprend le vol à l’étalage ainsi que d’autres types de vol et fait référence à « la prise, le transport, la conduite ou le déplacement illégal d’un bien hors de la possession d’autrui », selon le rapport. Le deuxième taux de criminalité le plus élevé à Gig Harbor était de 5,6 pour 1 000 pour le vol de véhicules à moteur.

Les données du département de police de Gig Harbor ont également montré que les magasins les plus durement touchés par les voleurs à l’étalage sont les grandes chaînes de vente au détail. Les cinq principaux magasins de Gig Harbor avec le plus d’appels pour vol à l’étalage entre le 1er janvier 2023 et le 16 septembre 2024 étaient Albertsons, Target, Famous Footwear, Safeway et Rite Aid.

Busey a fourni un extrait d’un rapport de police daté du 17 septembre qui illustre le fonctionnement d’un chèque d’entreprise. Un agent a répondu à une demande de chèque d’affaires vers 8 h 11 auprès des Albertsons au 11330 51st Ave. à Gig Harbor, où il a appris qu’un homme portant un chapeau de pêcheur agissait de manière suspecte en poussant un chariot contenant plusieurs caisses de Tide Pods – un objet fréquemment volé – et deux caisses de bière.

« Il a abandonné le chariot dans le magasin après nous avoir observés dans le commerce », écrit le policier dans le rapport.

À la demande d’un employé, l’agent a dit à l’homme que l’entreprise souhaitait qu’il entre sans autorisation, ce que l’homme a reconnu avant de quitter le parking, selon le rapport.

Selon les rapports de l’Association des shérifs et des chefs de police de Washington, le nombre d’infractions de vol signalées à Gig Harbor est tombé à 350 en 2023, le nombre annuel le plus bas parmi les incidents signalés de 2019 à 2023.

Lors d’un rapport annuel sur la criminalité lors de la réunion du conseil municipal du 9 septembre, Busey a donné plusieurs raisons pour lesquelles il pense que les vols au détail – calculés dans le cadre des infractions de vol – ont diminué de 2022 à 2023. Premièrement, la sous-déclaration parmi les établissements de vente au détail en raison des changements La politique de l’entreprise a peut-être diminué les appels pour vol à l’étalage, a-t-il déclaré. Patrouilles axées sur le vol au détailqui sont des opérations périodiques visant à concentrer les arrestations sur une courte période de temps, et les contrôles commerciaux peuvent également y avoir contribué, a-t-il déclaré. Et l’assouplissement des restrictions de réservation en prison après la pandémie de COVID-19 a permis aux agents d’emprisonner plus facilement les voleurs à l’étalage présumés « dès le premier jour » et d’éviter les récidives, a-t-il déclaré au conseil.

Les politiques des magasins peuvent rendre difficile l’arrêt des voleurs à l’étalage

Busey a déclaré au News Tribune que le département a inventé le programme Business Check en partie parce qu’il estimait que les politiques de prévention des pertes pour certains grands magasins appartenant à l’entreprise étaient trop faibles.

« La plupart des employés ne peuvent pas affronter les voleurs à l’étalage, ce qui n’est pas une mauvaise chose », a déclaré Busey. « Nous ne voulons pas forcément de confrontations. C’est comme ça que les gens sont blessés, n’est-ce pas ? Mais nous avons également constaté que la plupart des employés ne pouvaient même pas appeler le 911 pour signaler un vol à l’étalage.

À l’échelle nationale, les vols au détail ont contribué à un « taux de démarque inconnue » de 1,6 % chez les détaillants au cours de l’exercice 2022, selon un rapport d’enquête du Fédération nationale du commerce de détail. Rétrécissement ou rétrécissementmesure les pertes que les entreprises de stocks perdent en raison de vols commis par des employés et de non-employés, d’erreurs administratives ou opérationnelles et d’autres causes, selon la National Retail Federation. En pourcentage de leurs revenus totaux en 2022, les détaillants ont perdu 112 milliards de dollars, et le vol externe représentait 36 ​​% de ce total, selon l’enquête.

La violence dans les magasins de détail a également augmenté, incitant davantage de détaillants à soutenir une approche « non interventionniste » à l’égard des voleurs à l’étalage, indique le communiqué ; 41 % des personnes interrogées dans le cadre d’une enquête auprès des détaillants ont déclaré qu’« aucun employé n’est autorisé à arrêter ou à appréhender les voleurs à l’étalage », soit une hausse par rapport aux 38 % de l’année précédente.

« Comme beaucoup d’autres acteurs du secteur, nous constatons un niveau plus élevé de vols à l’étalage et de criminalité organisée dans le commerce de détail », a déclaré la porte-parole de Rite Aid, Michelle McEnroe, à The News Tribune par courrier électronique le 17 octobre. la poursuite des voleurs à l’étalage, ainsi que la poursuite de nos efforts pour éduquer les dirigeants communautaires sur l’impact du vol au détail et plaider en faveur de solutions.

Busey a déclaré qu’il pensait que la raison de ces politiques pourrait être la peur d’un litige ou d’une publicité négative, si le magasin attrape la mauvaise personne. La police a donc décidé de prendre un arrangement avec son centre de répartition. Son sud 911 gère les services de répartition d’urgence pour les juridictions du comté de Pierce.

Si un employé appelle le 911 pour un « chèque d’affaires », le répartiteur ne lui posera pas de questions au-delà du nom de l’employé, du nom et de l’emplacement de l’entreprise, selon une lettre expliquant le programme qui, selon Busey, a été distribué à divers commerçants. Si des agents sont disponibles, ils interviendront sur place en sachant que quelque chose de suspect peut se produire – mais ils ne sauront pas qui ils recherchent ni quelle est la situation.

« Nous présumons qu’il s’agit probablement d’un voleur à l’étalage, mais nous n’en sommes pas sûrs », a déclaré Busey. « Mais notre simple présence rassure les salariés. Généralement, si le suspect se trouve toujours à cet endroit, il repartira sans rien voler et le crime aura été évité.»

Leur objectif est de prévenir les crimes en premier lieu, plutôt que de réagir après coup, a-t-il déclaré.

Busey a déclaré que certaines entreprises ont interdit à leurs employés de demander même des chèques professionnels. C’est décevant, dit-il.

« C’est vraiment une manière non invasive de lutter contre un crime potentiel », a-t-il déclaré. « Nous ne profilons personne. Nous n’accusons personne à tort. Nous ne savons même pas ce que nous recherchons.

Il a refusé de partager les entreprises spécifiques qui ont cessé d’utiliser le programme, mais a déclaré que le ministère les connaissait parce que les employés de ces magasins ont déclaré qu’ils ne pouvaient plus appeler lorsqu’ils parlaient aux agents effectuant des contrôles de routine.

Un problème national

Mike Johnson, vice-président principal des politiques et des affaires gouvernementales de la Washington Retail Association, a déclaré à The News Tribune qu’ils applaudissaient au programme Business Check de Gig Harbor. Mais toutes les juridictions ne disposent pas des forces de l’ordre, des procureurs et de l’espace carcéral nécessaires pour réprimer le vol au détail de la même manière, a-t-il déclaré.

Il a également souligné que le plus gros problème des détaillants était le vol organisé au détail, et non le petit vol à l’étalage. Le vol organisé au détail se produit lorsque les criminels réalisent des bénéfices en vendant des marchandises volées. Ils utilisent souvent ces revenus pour financer d’autres activités criminelles, comme le trafic d’êtres humains, la consommation de drogues illégales et la prostitution, a-t-il expliqué.

« C’est ce qui nous tue financièrement », a-t-il déclaré.

Chaque année, le secteur de la vente au détail dans l’État de Washington perd environ 3 milliards de dollars à cause du vol, et le crime organisé dans le commerce de détail en représente une part importante, selon Johnson.

Busey a déclaré que les contrôles commerciaux aident à prévenir à la fois le vol organisé au détail et le petit vol à l’étalage. Parfois, la police voit des voitures servir de « guetteurs » dans le parking pendant que le vol à l’étalage a lieu, ce qui, selon Busey, a tendance à être associé à des groupes organisés.