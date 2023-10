Les détaillants de carburant nient avoir réalisé des profits alors que les prix à la pompe grimpent | Actualité économique

Les détaillants de carburant ont rejeté les allégations selon lesquelles les chauffeurs seraient surfacturés suite à une flambée des prix à la pompe.

Les données publiées par le RAC mercredi ont montré une augmentation de 8p par litre du coût du diesel le mois dernier pour atteindre une nouvelle moyenne de 163,1p.

Les prix de l’essence ont augmenté de près de 5 pence le litre pour atteindre 157 pence.

Le groupe automobile a imputé la poursuite des hausses aux réductions de production convenues par le groupe Opep+ de pays producteurs de pétrole, qui ont contribué à la hausse des prix du pétrole brut Brent depuis juillet.

Le baril s’élevait alors à environ 72 dollars.

Il s’est rapproché de 100 dollars ces dernières semaines et s’élève actuellement à 90 dollars, ce qui exerce une pression à la hausse plus forte sur le marché. inflation plus largement, car les factures supplémentaires ne font qu’ajouter à la crise du coût de la vie.

Un approvisionnement en pétrole « limité » dans les mois à venir



Le prix du pétrole étant exprimé en dollars, l’affaiblissement de la livre sterling par rapport à la devise américaine a également contribué à accroître les factures à la pompe.

Le RAC a cependant affirmé que les détaillants facturaient trop cher leurs clients en essence – des mois après les supermarchés ont été frappés sur les doigts par le régulateur de la concurrence sur les prix et contraint de soutenir un mécanisme de transparence sur les carburants.

Le porte-parole de RAC Fuel, Simon Williams, a déclaré : « Notre analyse des données de gros et de détail de RAC Fuel Watch montre que l’essence est actuellement surévaluée d’environ 7 pence le litre, bien que le prix du diesel soit susceptible d’augmenter encore dans les semaines à venir.

« Il est inquiétant de constater que la marge des détaillants au Royaume-Uni est plus élevée pour l’essence qu’elle ne devrait l’être, étant donné que les quatre grands supermarchés ont été réprimandés par l’Autorité de la concurrence et des marchés pour avoir surfacturé les conducteurs de 900 millions de livres sterling en 2022.

« Bien que beaucoup aient volontairement commencé à publier leurs prix avant d’y être obligés par la loi, nous sommes toujours confrontés à une situation dans laquelle les changements de prix de gros ne sont pas reflétés équitablement sur le parvis. »

La conclusion du RAC a été rejetée par la Petrol Retailers Association (PRA), qui représente les commerces indépendants hors supermarchés et détient près des deux tiers du marché des carburants.

Son directeur exécutif, Gordon Balmer, a déclaré : « Contrairement aux affirmations du RAC, nos membres ne fixent pas de manière injustifiée des prix pour l’essence plus élevés que nécessaires.

« Les marges sur le carburant ont été sous pression en raison de l’augmentation des coûts opérationnels que nos membres ont dû supporter.

« Pour faire face à la hausse des dépenses de main-d’œuvre, des coûts de l’énergie, aux taux d’inflation les plus élevés de ces dernières années et à la réduction des ventes de carburant, les marges ont inévitablement augmenté.

« Tenter d’attiser la colère du public en suggérant le contraire est profondément irresponsable. »

Il a ajouté : « La PRA reste déterminée à défendre les intérêts de nos membres et à promouvoir la transparence au sein du secteur.

« Nous sommes disposés à collaborer avec n’importe quel médiateur pour faciliter un dialogue constructif et éclairé sur ces questions cruciales. »