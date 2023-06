Les détaillants commencent à se préparer pour une saison des fêtes très réduite et en baisse

L’inflation a considérablement baissé, le marché boursier est plus dynamique qu’il ne l’a été depuis un an et le dernier rapport mensuel national rapport sur les ventes au détail est venu plus fort que prévu, mais les détaillants ne s’attendent pas à ce que cela change ce qui s’annonce comme une saison de dépenses de vacances pessimiste en 2023. Une première lecture de l’activité de commande en haute saison montre que les détaillants commandent moins et s’attendent à ce que le consommateur soit à l’affût pour des remises et des cadeaux pour les inciter à acheter plus, selon la dernière enquête CNBC sur la chaîne d’approvisionnement.

L’été dernier, les détaillants à grande surface Target et Walmart ont surpris le marché en révélant d’énormes stocks qui ont conduit à une période de fortes démarques. De nombreux détaillants continuent de réduire leurs stocks alors que la haute saison des commandes commence. Les dirigeants des grandes surfaces décrits lors des récents résultats du premier trimestre rapportent un consommateur qui dépense moins, et d’autres nouvelles enquêtes de CNBC sur le commerce de détail indiquent que la situation des consommateurs continue de se détériorer. Les articles hors saison qui encombrent les étagères des entrepôts ont été un problème à des degrés divers pour tous les répondants.

« Les problèmes de clarté, d’inventaire et d’inflation restent une préoccupation majeure pour les dirigeants de vêtements et de chaussures alors que nous entrons dans la haute saison d’expédition », a déclaré Stephen Lamar, président et chef de la direction de l’American Apparel & Footwear Association (AAFA).

Le groupe le plus important de répondants s’attend à une saison de pointe inférieure à celle de l’année dernière, 21 % des personnes interrogées s’attendant à ce que le niveau des commandes soit le même.