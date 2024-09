Les détaillants américains se préparent aux souffrances potentielles d’une grève des débardeurs

Alors qu’une grève des dockers menace de fermer les ports des côtes Est et du Golfe à partir de cette semaine, Chris Butler est de plus en plus inquiet.

Butler est PDG de la National Tree Company et, comme de nombreuses entreprises, il compte sur des expéditions en provenance d’Asie mais qui n’atteindront pas leurs ports avant la date prévue. grève des débardeurs à partir de 0 h 01, heure de l’Est, mardi.

L’entreprise, basée dans le New Jersey, est un importateur d’arbres de Noël artificiels et d’autres décorations de Noël. Si une grève ne durait que quelques jours, il serait peut-être temps de décharger les arbres, de les transporter vers les entrepôts et de les préparer pour les clients cette saison.

Pourtant, si une grève devait maintenir les ports fermés jusqu’en novembre, disons, environ 150 000 arbres pourraient ne pas arriver à temps pour la haute saison des achats, ce qui imposerait des coûts à National Tree et à d’autres entreprises. Dans le pire des cas, ces coûts, multipliés selon les secteurs, pourraient alimenter l’inflation et mettre sous pression l’économie américaine.

« Ce n’est certainement pas une situation idéale », a déclaré Butler.

National Tree a déjà stocké ou livré la plupart des quelque 2 millions d’arbres artificiels qu’elle vend chaque année. Mais elle perdrait des revenus si 150 000 arbres restaient coincés dans le pipeline.

D’autres entreprises sont confrontées à la même situation, avec des marchandises qui pourraient rester bloquées en mer si les 45 000 membres de l’Association internationale des débardeurs mettent à exécution leur menace de grève. Ils pourraient fermer 36 ports du Maine au Texas, qui traitent environ la moitié des marchandises expédiées à destination et en provenance des États-Unis. (Les dockers de la côte Ouest appartiennent à un syndicat différent et ne participent pas à la grève.)

Une grève prolongée obligerait les entreprises à payer les expéditeurs pour les retards, et les marchandises pourraient arriver trop tard pour le point culminant de la saison des achats des Fêtes. Vendredi, de hauts responsables de l’administration Biden ont rencontré des opérateurs portuaires et leur ont dit qu’ils devraient négocier avec le syndicat avant mardi, selon un responsable de la Maison Blanche qui a insisté sur l’anonymat pour discuter d’une réunion en cours.

Butler dit qu’il espère un accord ou une intervention du gouvernement pour mettre fin à une grève. Mais l’Alliance maritime américaine, qui représente les chargeurs et les ports, et le syndicat des débardeurs ne nous sommes pas rencontrés depuis juin. Et aucune discussion n’est prévue.

Le syndicat réclame des salaires nettement plus élevés et l’interdiction totale de l’automatisation des grues, des portails et des conteneurs mobiles lors du chargement et du déchargement des marchandises.

La Toy Association, le principal groupe commercial de jouets du pays, faisait partie des quelque 200 organisations qui ont demandé ce mois-ci au président Joe Biden dans une lettre de travailler avec les deux parties pour parvenir à un accord. La National Grain and Feed Association a également exhorté Biden à prendre des mesures pour éviter une grève, qui surviendrait juste au début de la saison des récoltes.

Leurs efforts ont placé Biden et la vice-présidente Kamala Harris, la candidate démocrate à la présidentielle, dans une position sensible : tous deux ont recherché le soutien des syndicats et ne veulent pas être perçus comme faisant pression sur les débardeurs pour qu’ils parviennent à un accord. Pourtant, si une grève prolongée devait provoquer une pénurie de biens de consommation ou alimenter une forte inflation, elle pourrait coûter des voix à Harris lors des élections de novembre.

En vertu de la loi Taft-Hartley, Biden pourrait demander une ordonnance du tribunal pour suspendre la grève pendant une période de réflexion de 80 jours. Robyn Patterson, porte-parole de la Maison Blanche, a déclaré dans un communiqué que l’administration n’avait jamais invoqué cette loi et n’envisageait pas de l’envisager pour le moment.

Biden et le Congrès l’ont fait intervenir il y a deux ans, pour bloquer une grève imminente des chemins de fer et forcer ces travailleurs à accepter un accord en raison des craintes largement répandues qu’une grève des chemins de fer aurait endommagé l’économie.

Alex Hertel-Fernandez, professeur agrégé d’affaires internationales et publiques à l’Université de Columbia qui a été responsable du ministère du Travail sous Biden, a suggéré que l’administration suivrait le manuel qu’elle a utilisé lors des négociations l’année dernière entre les ports de la côte ouest et le syndicat : Médiation négociations sans intervenir directement.

Greg Ahearn, PDG de la Toy Association, a déclaré qu’une grève aurait lieu à un moment critique pour les vendeurs et les fabricants de jouets : jusqu’à 60 % des ventes annuelles ont lieu entre octobre et décembre. Bien que certaines entreprises de jouets aient expédié des marchandises plus tôt, Ahearn a déclaré qu’une grève rendrait difficile le réapprovisionnement des articles les plus vendus.

Une grève, a-t-il prévenu, pourrait faire augmenter les prix des jouets « en raison de la rareté et de l’augmentation des coûts ».

À National Tree, Butler et son équipe ont commencé à se préparer à une grève en juillet. Ils ont accéléré les expéditions pour tout ce qu’ils pouvaient. Mais un important client de détail, a-t-il déclaré, a demandé des arbres très tôt. Et jusqu’à récemment, les usines en Chine et ailleurs ne pouvaient pas produire le reste des commandes de National Tree.

Les navires contenant les arbres sont en route vers New York mais n’y arriveront pas avant mardi. Une grève prolongée, a déclaré Butler, obligerait la plupart des arbres à être entreposés jusqu’à la prochaine saison de Noël.

Une grève des débardeurs perturberait encore davantage une chaîne d’approvisionnement mondiale qui a déjà subi des ralentissements en raison des attaques des rebelles Houthis du Yémen contre les transports maritimes commerciaux. Ces attaques ont pratiquement empêché l’utilisation de la mer Rouge et du canal de Suez, a déclaré Jonathan Gold, vice-président de la chaîne d’approvisionnement et de la politique douanière à la National Retail Federation. Les attaques imposent des temps de transit plus longs pour les navires qui doivent contourner le cap de Bonne-Espérance pour atteindre les ports de la côte Est et de la côte du Golfe.

Une grève des dockers, a déclaré Gold, pourrait s’avérer encore plus dommageable que la congestion portuaire induite par la pandémie en 2021 et 2022, lorsque les marchandises étaient autorisées à circuler, quoique lentement.

Les ports de l’Est pourraient être laissés à l’arrêt. Gold a noté que les transporteurs annoncent déjà des suppléments sur les conteneurs pour faire face à d’éventuelles perturbations, une tendance qui pourrait augmenter l’inflation.

De nombreux détaillants pourraient avoir du mal à facturer davantage à leurs clients pour compenser ces dépenses. Selon Gold, les plus vulnérables seraient les petites entreprises qui n’importent pas directement et qui n’ont pas les ressources financières nécessaires pour supporter des coûts plus élevés.

Les expéditeurs pourraient réacheminer certaines marchandises vers les ports de la côte Ouest. Mais ces ports ne parvenaient pas à absorber le fret supplémentaire. Le port de Los Angeles, par exemple, a déplacé 960 000 conteneurs en août, soit environ 80 % de sa capacité, a déclaré Gene Seroka, son directeur exécutif.

Les principaux chemins de fer occidentaux, Union Pacific et BNSF, ont augmenté la capacité de leurs systèmes pour traiter davantage de fret à mesure que les importations ont augmenté. Les chemins de fer de l’Est CSX et Norfolk Southern affirment qu’ils peuvent déplacer des wagons et des équipages pour traiter davantage de marchandises arrivant à Chicago en provenance de l’Ouest. Mais on ne sait pas exactement dans quelle mesure les chemins de fer peuvent faire davantage.

Quoi qu’il en soit, a déclaré Butler, il serait trop coûteux pour lui d’expédier des arbres à travers le pays par chemin de fer.

Taylor Green, co-fondateur de l’entreprise d’aménagement paysager Artificial Grass Solutions à Los Angeles, qui importe du gazon artificiel, a déclaré qu’il avait acheté 25 % de gazon en plus que d’habitude pour s’assurer qu’il y en aurait suffisamment pour les projets des clients. Il a également pris des dispositions avec d’autres fournisseurs au cas où la grève se poursuivrait indéfiniment. Si tel est le cas, a déclaré Green, des augmentations de prix seraient probablement nécessaires.

Pourtant, comme certains grands détaillants et fabricants, Artificial Grass affirme être mieux préparé aux pénuries qu’il ne l’était pendant la pandémie.

« Nous avons appris à être proactifs plutôt que réactifs », a déclaré Green.

____

Les rédacteurs d’Associated Press Anne D’Innocenzio et Mae Anderson à New York, Josh Boak à Washington et Josh Funk à Omaha, Nebraska, ont contribué à ce rapport.