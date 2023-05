Les destinations estivales les plus populaires aux États-Unis

L’argent est peut-être serré, mais les gens voyagent toujours, selon un récent Enquête sur les voyages d’American Express. 78% des répondants considèrent les voyages d’agrément comme une priorité budgétaire importante. En avril, American Express Travel a publié son classement des meilleures destinations estivales aux États-Unis pour 2023. Le rapport a classé les villes sur la base d’un sondage en ligne réalisé entre le 3 et le 11 février 2023, parmi 3 000 voyageurs dont le revenu familial est d’au moins 70 000 dollars et qui voyagent généralement en avion au moins une fois par an. « Rien n’inspire plus la curiosité que de planifier un voyage, et les destinations que nos titulaires de carte visitent cet été correspondent certainement à la facture de l’envie de voyager », a déclaré Audrey Hendley, présidente d’Amex Travel, à CNBC Make It. « Les meilleures destinations estivales offrent quelque chose pour chaque type de voyageur. » Selon American Express Travel, la culture pop est un moteur important pour les voyageurs qui réservent des voyages. 64 % des personnes interrogées déclarent avoir été inspirées à voyager vers une destination après l’avoir vue dans une émission de télévision, une source d’informations ou un film. Les recommandations de bouche à oreille restent fortes dans tous les groupes d’âge, mais la génération Z et la génération Y, en particulier, sont également fortement influencées par les médias sociaux. 46 % des répondants de la génération Z et de la génération Y déclarent avoir été inspirés pour voyager vers une destination grâce à Instagram et 29 % de tous les répondants disent avoir été inspirés pour voyager vers des destinations en 2023 grâce à TikTok. 61 % des jeunes voyageurs déclarent avoir choisi une destination parce qu’elle ressort bien sur les photos et les vidéos.

New York est le non. 1 destination estivale tendance aux États-Unis pour 2023, selon American Express Travel. Éléments Envato

Top 5 des destinations de voyage estivales les plus tendances aux États-Unis 2023

New York, NY Las Vegas, Nevada Los Angeles, Californie. Seattle, Washington. San Francisco, Californie. New York est la destination américaine la plus tendance cet été. C’est la plus grande ville du pays et un lieu central pour des industries comme la finance, la technologie, le divertissement et les médias. Certaines des principales attractions de la ville incluent l’Empire State Building, le Yankee Stadium, Central Park, le Metropolitan Museum of Art et l’emblématique Statue de la Liberté.

Las Vegas classé comme le no. 2 destination tendance aux États-Unis cet été. RebeccaAng | Getty Images

Las Vegas, Nevada, la deuxième ville de la liste, est une grande station balnéaire et abrite sa célèbre bande de casinos, ses boutiques de créateurs, ses restaurants raffinés, sa vie nocturne et ses divertissements. Aussi connue comme la capitale mondiale du divertissement, Sin City est l’une des attractions touristiques les plus visitées au monde, selon Atlas mondial. Les attractions populaires incluent les fontaines du Bellagio et le musée Neon, situé à l’extérieur du Strip. Les expériences dans la région de Las Vegas comprennent des visites en hélicoptère du Grand Canyon et une visite au barrage Hoover, situé à la frontière du Nevada et de l’Arizona.

Los Angeles, la deuxième plus grande ville des États-Unis, s’est classée deuxième dans le rapport d’American Express Travel. Éléments Envato