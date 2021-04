La plateforme de conseils de voyage en ligne Tripadvisor indique que 67% des Américains prévoient de voyager de juin à août, un bond de 17% par rapport au printemps (mars à mai). La plupart d’entre eux (43%) prévoient de conduire, bien que 19% soient disposés à prendre l’avion, et les destinations balnéaires – en particulier en Floride et au Mexique – figurent en tête des listes de souhaits des voyageurs.

Les Américains cherchent enfin à sortir cet été, et l’intérêt pour les lieux d’escapades bien connus et émergents augmente avec les températures, selon les agences de voyage.

« En raison de l’année dernière, il y a une demande refoulée de voyages cet été, ce qui rend plus compétitif la réservation de vos lieux de vacances typiques », a déclaré Zander Buteux, responsable de la croissance organique chez VacationRenter.com. « Les petites villes et les zones qui ne font pas traditionnellement l’objet de tourisme d’été se développent en réponse à la réservation d’autres sites plus rapidement qu’auparavant. »

Au fur et à mesure que les destinations de vacances populaires se remplissent, de plus en plus d’Américains recherchent des lieux de vacances moins connus, en particulier ceux du soleil et du plaisir. L’agrégateur de recherche de locations de vacances VacationRenter.com a suivi une croissance de plus de 100% des réservations dans 11 destinations estivales émergentes – dont huit sont des plages en Floride uniquement.

Voici un aperçu de 11 destinations estivales émergentes qui sont de plus en plus populaires auprès des clients de la location de vacances, selon VacationRenter.com. Chacun a connu une croissance de plus de 100% des réservations d’une année à l’autre.

Étant plus petites, ces destinations ascendantes n’ont pas le même inventaire d’hôtels que les villes de villégiature des grandes ligues mais, à l’ère d’Airbnb et d’autres sites et applications de location de maisons, ce n’est pas nécessairement un inconvénient. Et les locations de vacances offrent des avantages supplémentaires tels que l’isolement et plus d’espace, a déclaré Buteux.

«Ils vous offrent la flexibilité de voyager en toute sécurité et les locataires ont plus de contrôle», a-t-il noté. « Par exemple, vous et votre dosette pouvez commander des produits d’épicerie et cuisiner dans la propriété locative au lieu de sortir chercher de la nourriture, afin de réduire le contact avec les autres. »

« Les gens ont manqué de voir leurs amis et leur famille l’année dernière; en laissant tout le monde loger dans une location, il est nettement plus facile de coordonner les plans et de passer du temps de qualité ensemble », a ajouté Buteux.