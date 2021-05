Les dessins en spirale trouvés dans le désert du Thar pourraient bien être les plus grands jamais réalisés par l’homme

Les chercheurs ont découvert ce que l’on peut appeler le plus grand ensemble de géoglyphes au monde. Les géoglyphes sont d’énormes représentations et motifs faits à la main qui sont construits ou gravés dans le sol. Leur véritable apparence ne peut être vue que de loin. Les mystérieux vieux dessins récemment découverts et sculptés par l’homme sont les premiers à être rapportés du sous-continent indien. On les trouve cachés dans les vastes étendues arides du désert de Thar qui couvrent près de 100 000 mètres carrés de terre, éclipsant d’autres géoglyphes individuels comme ceux du désert de Nazca au sud du Pérou.

Les énormes motifs ont été découverts par Carlo et son fils Yohann Oetheimer, qui sont des chercheurs indépendants basés à Luriecq, en France. Carlo avait parcouru les images du désert du Thar sur Google Earth et identifié huit sites avec des géoglyphes possibles. En décembre 2016, ils ont survolé les sites possibles avec un drone et mené une étude de terrain. Ils ont alors découvert que seulement deux d’entre eux semblaient être des géoglyphes.

Les lignes énigmatiques ont été trouvées près du village de Boha, ce qui représente une distance totale d’environ 30 miles. Le plus grand géoglyphe de l’amas s’appelle Boha 1. Il s’agit d’une ligne en spirale asymétrique qui mesure environ 7,5 milles. Il est adjacent à un autre géoglyphe à motifs multiples nommé Boha 2.

Parmi tous les géoglyphes connus d’importance historique, les formations graphiques du désert du Thar semblent être isolées. Selon les chercheurs, ces figures géométriques nouvellement découvertes sont d’une échelle si immense qu’elles n’ont probablement jamais pu être aperçues par ceux qui les ont créées. Pendant ce temps, le but derrière leur fabrication n’a pas encore été connu, dit un nouvelle étude dans la revue Archaeological Research in Asia.

Les lignes de Nazca sont peut-être les géoglyphes les plus reconnaissables qui contiennent des dizaines de figures différentes, englobant une zone plus vaste que celles de Boha. Mais selon l’équipe père-fils, aucune ligne à Nazca n’est deux fois moins longue que celle repérée à Boha 1 et 2.

