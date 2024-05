Les dessins de gladiateurs de Pompéi suggèrent que les enfants ont vu une « forme extrême » de violence

CNN

Croquis d’enfants de scènes violentes de gladiateurs et des chasseurs combattant des animaux ont été découverts dans le parc archéologique de Pompéia déclaré le directeur du parc.

Les dessins, qui auraient été réalisés par des enfants âgés de cinq à sept ans, peu avant l’éruption du Vésuve en 79 après JC, ont été trouvés sur les murs d’une arrière-salle du secteur résidentiel « Île des amoureux chastes » du parc archéologique.

Ils montrent que même les enfants des temps anciens étaient exposés à une violence extrême.

« Cela ne semble pas être un problème seulement d’aujourd’hui, entre les jeux vidéo et les médias sociaux », a déclaré Gabriel Zuchtriegel dans un communiqué à propos de la dernière découverte.

« La différence est que dans les temps anciens, l’effusion de sang dans l’arène était réelle et que peu de gens y voyaient un problème avec toutes les répercussions possibles sur le développement psycho-mental des enfants pompéiens. »

Parc archéologique de Pompéi On pense que les dessins sont l’œuvre d’enfants âgés de 5 à 7 ans.

Depuis mardi, les visiteurs du parc peuvent voir les dessins depuis des passerelles suspendues au-dessus des fouilles tandis que les archéologues continuent de travailler sur le site.

Les dessins représentent une scène de combat avec deux gladiateurs, lances à la main, affrontant ce qui était probablement censé être des sangliers. A proximité se trouve la tête d’un oiseau de proie, selon les archéologues, qui aurait pu être un aigle.

Les dessins comprennent également les mains d’un enfant réalisées au fusain et des personnages jouant avec un ballon.

Il y a aussi une scène de boxe avec les deux boxeurs semblant allongés sur le sol dans un « KO », selon la description de la découverte faite par le parc.

Un dessin encore plus ancien sur un mur adjacent a probablement été réalisé par un enfant plus âgé en utilisant un pigment minéral rouge plutôt que du fusain, mais il était partiellement recouvert de chaux, suggérant que la pièce était en train d’être repeinte pour dissimuler les dessins des enfants sur le mur. murs, ont déclaré les archéologues.

Parc archéologique de Pompéi Les visiteurs peuvent regarder les dessins depuis des passerelles suspendues.

Le tableau le plus ancien, probablement dessiné par un enfant plus âgé selon les chercheurs, représente une scène marine plus sophistiquée avec deux navires entourés de poissons fantastiques, dont l’un a été attrapé par un hameçon.

Le parc de Pompéi a entamé une collaboration avec le Département de neuropsychiatrie infantile de l’Université Federico II de Naples pour étudier l’art des enfants.

Jusqu’à présent, ils ont déterminé que les dessins provenaient probablement d’une « vision directe » d’un événement plutôt que de modèles picturaux.

« Probablement un ou plusieurs des enfants qui jouaient dans cette cour, entre les cuisines, les latrines et les parterres de légumes, avaient été témoins de combats dans l’amphithéâtre, entrant ainsi en contact avec une forme extrême de violence spectaculaire, qui pourrait également inclure des exécutions de des criminels et des esclaves », a déclaré Zuchtriegel.

« Les dessins nous montrent l’impact de cela sur l’imaginaire d’un jeune garçon ou d’une jeune fille, soumis aux mêmes étapes de développement que l’on retrouve encore aujourd’hui. »

En plus des dessins, les archéologues ont découvert les restes pétrifiés d’un homme et d’une femme qui ont péri lors de l’éruption du volcan, capturant l’ancienne ville romaine de Pompéi dans une capsule temporelle découverte pour la première fois au XVIe siècle.

Le couple présumé a été retrouvé devant une maison en cours de rénovation, à partir de matériaux de construction trouvés sur place.

Les archéologues ont également découvert une peinture représentant un petit enfant portant une cagoule qui, selon eux, est « sans comparaison » à Pompéi, peut-être un hommage à un enfant décédé, selon le parc. L’enfant était entouré de grappes de raisin et de grenades et d’un petit chien et semblait regarder vers le jardin près de l’endroit où se trouvaient les dessins des autres enfants.

Les fouilles en cours font partie d’un vaste plan visant à sauver le site antique de l’effondrement après des années de négligence.

Les découvertes précédentes comprenaient un boulangerie de prison et une somptueuse salle à manger avec figures mythologiques sur les murs.