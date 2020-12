Si vous conduisez, vous devriez réfléchir à deux fois avant de savourer une deuxième portion de pudding de Noël.

Les chercheurs ont découvert que le dessert imbibé d’alcool pouvait pousser les automobilistes au-delà de la limite de consommation d’alcool.

La gâterie festive est généralement infusée de cognac, de cognac, de rhum, de sherry et de cidre.

Le plus alcoolisé est vendu par Harrods car son pudding de Noël décadent affiné sur 12 mois contient 30% d’alcool – un quart équivaut donc à un verre de vin ou à une demi-pinte de bière.

Aldi et Sainsbury’s vendent la friandise avec près de 20 pour cent d’alcool.

Martin Isark, spécialiste des aliments et boissons, a déclaré au Sun qu’un pudding contenant 30% d’alcool était un « dessert dangereux » pour les enfants et les conducteurs – et il devrait être accompagné d’un avertissement.

En Angleterre, la limite d’alcool au volant pour les automobilistes est de 80 mg d’alcool pour 100 ml de sang, mais les militants disent qu’il n’y a pas de quantité sûre à boire avant de conduire en raison de l’effet inconnu qu’il a sur le corps.

Cela signifie qu’un pudding de Noël apparemment innocent pourrait exclure les conducteurs de la route pendant des heures pendant que l’alcool est absorbé par leur système.

Il a déclaré: « Le pudding de Noël n’est pas seulement pour les adultes, c’est pour tout le monde.

«Un avec 30 pour cent d’alcool dans les ingrédients convient aux buveurs, mais pour les enfants et les conducteurs, c’est un dessert dangereux.

«La plupart des consommateurs ne vérifient pas le pourcentage d’alcool sur l’étiquette des ingrédients et seraient choqués de découvrir les grandes quantités d’alcool qu’ils contiennent.

Les puddings au micro-ondes sont également plus susceptibles de conserver leur teneur en alcool une fois cuits, selon M. Isark.

« Plus vous cuisez un pudding de Noël, plus il y a de chances que l’alcool s’évapore », a-t-il déclaré en 2010.

«Si vous le zappez dans un four à micro-ondes pendant trois minutes, le pudding conservera plus d’alcool que celui qui a été cuit à la vapeur pendant environ deux heures.