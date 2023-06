Les désirs du contrat de Draymond Green révélés

Draymond Green serait à la recherche d’une prolongation de contrat de trois ans avec les Warriors dans le but de faire correspondre les années avec Stephen Curry.

Selon Jason Domas de Bleacher Report, Draymond Green cherche un contrat de trois ans s’il re-signe avec les Warriors.

Ce contrat potentiel le ferait correspondre avec le contrat de Stephen Curry à l’avenir et le garderait avec les Warriors.

Le frère Splash ne fait que vieillir et ne sera probablement pas un joueur All-NBA lorsque son contrat expirera. Les Rockets pourraient être une équipe qui offre à Draymond Green un accord maximum complet au cours des cinq prochaines années en raison du fait que Houston est très désespéré de concourir et de ne plus tanker.

Désirs de contrat de Draymond Green: Stephen Curry est la clé

Si Green finit par rester en tant que guerrier, il aura un contrat de trois ans proche d’un contrat maximum. S’il se retrouve dans une autre équipe, il cherchera un max plus long.

Mais à Golden State, il veut rester tant que Stephen Curry est sur la liste. Green ne veut pas rester après la fin de la première chronologie et l’avenir de l’équipe est en pleine mutation. À ce moment-là, il aurait 37 ans et serait proche de la fin de sa carrière.

Il n’est pas vraiment juste de spéculer aussi loin dans le futur. Pourtant, à ce stade, il semble que Curry soit la raison pour laquelle Green reste, et non la haute direction des Warriors qui a parfois préféré l’avenir au présent.

Il semble également qu’un contrat maximum de trois ans soit plus réalisable pour les Warriors. Avec son âge, ils n’offriront probablement pas un contrat complet de cinq ans maximum. En tant que vétéran vieillissant, il devra aller ailleurs pour cela.