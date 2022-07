Les designers de la génération Z ont fait les choses en grand sur Depop. Maintenant, ils obtiennent leur diplôme.

Mais, cette année, Mme Tang a commencé à se concentrer sur la vente de sa marque de vêtements, ORIENS , exclusivement sur son site internet. La popularité de Depop l’a amenée à fabriquer les mêmes articles encore et encore, a-t-elle déclaré, la serrant de manière créative. Et elle en avait assez que l’application facture une commission de 10 % sur chaque article vendu.

Mme Tang, 22 ans, a commencé à offrir de 100 à 200 dollars des hauts et des jupes en maille drapée à la main et tissés dans sa boutique Depop , où ses abonnés sont passés à 24 000. Les clients, pour la plupart de son âge, ont échangé des messages et des commentaires sur l’application à propos de ses créations alors que sa boutique attirait l’attention de magazines et d’artistes primés aux Grammy Awards, dont SZA et Kali Uchis. Son entreprise a bondi.

Le début de la pandémie a conduit Depop à devenir un tremplin pour des centaines de créateurs de la génération Y et de la génération Z, dont le Fancì Club, dont les corsets ont été portés par des célébrités comme Olivia Rodrigo, et Gogo Graham, dont les créations ont déménagé sur les podiums de la mode new-yorkaise. La semaine. Avec son interface de type Instagram, à travers laquelle les gens peuvent télécharger et sous-titrer des photos, se suivre et s’envoyer des messages et découvrir des articles sélectionnés, Depop est devenu un marché de la mode incontournable parmi les acheteurs d’adolescents et d’une vingtaine d’années.

Mais, comme d’autres entreprises d’achat en ligne qui ont explosé au cours des deux dernières années, Depop est maintenant confrontée aux inconvénients de son succès alimenté par la pandémie. Des dizaines de créateurs qu’il a aidés à établir, comme Mme Tang, ont commencé à transférer les marques qu’ils ont créées via l’application vers d’autres plateformes comme Instagram et TikTok – ou quittent complètement l’application pour créer leurs propres boutiques en ligne.

Cela crée des difficultés pour Depop alors qu’il essaie de s’accrocher à un public jeune – et notoirement inconstant. Avoir les designers les plus recherchés et les plus en vogue est crucial pour fidéliser les utilisateurs et augmenter leur nombre. Selon les études de marché, les jeunes acheteurs sont généralement moins fidèles aux marques et aux plateformes que les acheteurs plus âgés.