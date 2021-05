Les designers Anand Bhushan et Rimzim Dadu évitent Kangana Ranaut après la controverse sur Twitter, déclarent «nous nous engageons à ne jamais nous associer à elle» | Nouvelles des gens

New Delhi: Des heures après que Twitter a suspendu le compte de l’actrice de Bollywood Kangana Ranaut, des créateurs de mode de luxe tels que Anand Bhushan et Rimzim Dadu se sont rendus sur leurs comptes de médias sociaux pour annoncer qu’ils ne collaboreraient plus avec l’actrice à l’avenir.

Ils ont également mentionné qu’ils supprimeraient toutes les photos des projets précédents avec l’actrice de «Queen».

Anand Bhushan s’est rendu sur son Instagram pour publier une déclaration qui disait: « Compte tenu de certains événements d’aujourd’hui, nous avons pris la décision de supprimer toutes les images de collaboration avec Kangana Ranaut de nos canaux de médias sociaux. Nous nous engageons également à ne jamais être associés à elle dans aucune capacité à l’avenir. En tant que marque, nous ne soutenons pas le discours de haine. «

Découvrez son dernier post:

Rimzim Dadu s’est également rendu sur son Instagram pour publier une histoire avec une photo d’une collaboration avec Kangana et en dessous, a écrit: « Il n’est jamais trop tard pour faire ce qu’il faut! Nous supprimons tous les messages de collaborations passées avec Kangana Ranaut de nos canaux sociaux. et s’engage à ne pas s’engager dans de futures associations avec elle. «

Mardi 4 mai, le compte Twitter de l’actrice de Bollywood Kangana Ranaut a été suspendu par la plateforme de médias sociaux pour violation de ses règles par l’actrice.

L’action de Twitter est intervenue après que l’actrice a publié des tweets sur les élections au Bengale et ses violences ultérieures.

Dans ses tweets, l’actrice de «Manikarnika» a affirmé qu’un «génocide» était en cours au Bengale et a demandé au Premier ministre Narendra Modi «d’apprivoiser» la ministre en chef du Bengale occidental Mamata Banerjee en utilisant son «Virat Roop» du «début des années 2000» au Bengale.

Le porte-parole de Twitter, commentant l’interdiction du compte de Kangana, a déclaré: «Nous avons clairement indiqué que nous prendrons des mesures répressives sévères pour les comportements susceptibles de causer des dommages hors ligne. Le compte référencé a été suspendu de manière permanente pour des violations répétées des règles de Twitter, en particulier notre politique de conduite haineuse et notre politique de comportement abusif. Nous appliquons les règles Twitter de manière judicieuse et impartiale pour tous les utilisateurs de notre service. «