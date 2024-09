Les Design Educates Awards annoncent les lauréats 2024 en architecture et design

L’Écluse. Image © Studio Hans Wilschut

Les prix Design Educates 2024 vient d’annoncer les lauréats de cette année, qui récompensent les projets qui excellent à relever des défis sociaux et environnementaux complexes tout en apportant une valeur éducative significative. Organisés chaque année, les prix récompensent les projets qui répondent à des enjeux sociaux et environnementaux et favorisent la durabilité, même si l’impact éducatif est progressif. En fait, ils visent à mettre en avant des projets qui offrent une valeur à long terme et qui abordent les complexités de la vie moderne.

+ 8

Cette année, le concours a attiré des participants de 50 pays, la plupart des candidatures provenant du secteur de l’architecture. Cependant, à mesure que les prix sont de plus en plus connus, ils suscitent également un intérêt croissant de la part des concepteurs de produits, d’installations et de services. Les prix mettent en avant des œuvres qui éduquent, influencent et inspirent, en encourageant les conceptions qui ont le potentiel de provoquer un changement social et environnemental.

Les candidatures ont été jugées sur plusieurs critères, notamment le concept global et l’exécution, l’influence pédagogique, la qualité du contenu informatif, l’esthétique, la présentation, l’approche visionnaire, l’originalité, la faisabilité et l’exhaustivité. Chaque candidature devait également s’aligner sur le thème des prix, en mettant l’accent sur le potentiel éducatif du design. En plus des prix principaux, le projet étudiant le mieux noté a été récompensé par le label Emerging Designers, tandis que les représentants de Solarlux ont sélectionné les lauréats du prix Solarlux Choice.

Article connexe La liste des finalistes pour les World Architecture Festival Awards 2024 dévoilée

Les lauréats auront l’opportunité d’exposer leurs projets au Campus Solarlux, où leurs travaux seront vus par des architectes et designers de renom. Cette exposition est conçue pour encourager les discussions, générer de nouvelles idées et créer des liens entre professionnels du monde entier. De plus, les projets lauréats seront présentés dans une publication résumant les prix de chaque année.

Lisez la suite pour découvrir les lauréats du prix Design Educates de cette année.

Gagnant de l’année 2024

Galerie U/a – Satoshi Okada architects

Galerie U/a. Image reproduite avec l’aimable autorisation de la Galerie U/a

Prix ​​d’or

Konzertsaal Haus Marteau / PETER HAIMERL . ARCHITECTURE

Konzertsaal Haus Marteau. Image gracieuseté d’Edward Beierle/Peter Haimerl

Campus de Busajo / Studio Benaim

Campus de Busajo. Image © Pietro Savorelli

Prix ​​d’argent

Sluishuis / Barcode Architects

L’Écluse. Image © Ossip van Duivenbode

Bibliothèque de concepts de coques en briques torsadées / HCCH Studio

Bibliothèque de concepts de coques de briques torsadées. Image © Qingyan Zhu

Prix ​​de Bronze

Siège social de Kloboucká lesní / Mjölk sro

Quartier général de Kloboucká lesní. Image © BoysPlayNice

La Cité / TAA (Taillandier Architectes Associés)

© Roland Halbe | La Cité

Raiponce Welt / haascookzemmrich STUDIO2050

© Markus Guhl | Raiponce Welt

Lastu, Centre de formation professionnelle STEP / Bureau d’architecture périphérique de l’OOPEAA

© Hannu Rytky | Lastu, Centre de formation professionnelle STEP

Maison communautaire de Lam Son / 1+1>2 International Construction Architecture JSC

© 1+1>2 Architects | Maison communautaire de Lam Son

Projet de recherche Essential Homes / Holcim et la Fondation Norman Foster

Projet de recherche sur les maisons essentielles. Image © Chiara Becattini

Voir la liste complète des gagnants ici.