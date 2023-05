Les déserts en matière de garde d’enfants touchent près de 50 % des jeunes enfants canadiens

Un nouveau rapport du Centre canadien de politiques alternatives (CCPA) met en évidence le manque de places en garderie au Canada et comment cela affecte les familles avec des enfants de divers milieux sociaux.

Le rapport, publié mardi, a révélé que sur les 1,97 million d’enfants au Canada n’ayant pas atteint l’âge d’admissibilité pour entrer à la maternelle, 946 000 d’entre eux vivent dans des déserts de garde d’enfants.

Le CCPA estime qu’il y a 759 000 places pour enfants autorisées à temps plein dans le pays, mais pour chaque code postal, il y a au moins trois enfants en compétition pour une seule place; environ 48 % ont des problèmes d’accès.

Parmi les provinces les plus touchées, 92 % des jeunes enfants de la Saskatchewan vivent dans des déserts de garde d’enfants, suivis de 79 % à Terre-Neuve et de 76 % en Colombie-Britannique.

L’Île-du-Prince-Édouard n’avait qu’un seul désert de garde d’enfants dans toute la province – le moins au Canada – avec quatre pour cent des jeunes enfants vivant dans un code postal ayant du mal à accéder aux soins. Onze pour cent des jeunes enfants du Québec vivent dans des déserts de garde d’enfants, tandis que le Nouveau-Brunswick totalisait 29 pour cent, selon le rapport.

Bien que le rapport n’explique pas pourquoi certaines régions ont plus de déserts de garde d’enfants que d’autres, il a constaté que ce sont le plus souvent les zones rurales qui sont plus susceptibles d’avoir des déserts de garde d’enfants par rapport aux zones urbaines avec une population de plus de 100 000 personnes.

Trouver des services de garde d’enfants est particulièrement difficile, selon le rapport, car il estime que seulement huit des 50 grandes villes canadiennes respectent le taux de couverture standard de 33 % des services agréés à temps plein pour chaque enfant. Ces villes sont toutes au Québec incluant Montréal, Laval et Québec. La plupart des autres villes canadiennes ont au moins cinq bébés en compétition pour une seule place autorisée, mais les villes les moins bien classées ont signalé moins d’une place autorisée pour 10 bébés; ces villes comprenaient Saskatoon, Sask., St. John’s. T.-N.-L. et Brampton, Ont.

Le plan du gouvernement fédéral visant à augmenter le nombre de places en garderie et à réduire les frais à 10 $ par jour au cours des cinq prochaines années a donné un signe de soulagement aux parents, mais le rapport a révélé que cela pourrait ne pas être suffisant pour relever tous les défis en matière de garde d’enfants. accès.

Il faut se concentrer sur les services de garde d’enfants à but non lucratif, s’attaquer à la pénurie d’éducateurs de la petite enfance et mettre en œuvre des réglementations pour maintenir des soins abordables, a déclaré le CCPA dans ses sept recommandations.

Martha Friendly, directrice exécutive de la Childcare Resource and Research Unit, a déclaré que ces recommandations sont essentielles pour assurer une expansion de qualité de l’accès aux services de garde au Canada.

« Si notre objectif est de rendre les services de garde d’enfants de haute qualité accessibles à toutes les familles canadiennes », a déclaré Friendly dans un communiqué de presse, « alors l’expansion délibérée des services de garde agréés publics et sans but lucratif est le seul moyen de garantir que les services de garde d’enfants les déserts dans lesquels vivent la moitié des jeunes enfants du Canada appartiennent désormais au passé. »