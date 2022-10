Les déserts des soins de maternité aux États-Unis, expliqués en 3 tableaux

L’Amérique est déjà jonchée de déserts de soins de maternité – des endroits sans hôpital qui contiennent un service du travail et des obstétriciens/gynécologues en exercice – et ces déserts s’étendent.

Selon un nouveau rapport de March of Dimes, le nombre de comtés aux États-Unis qui répondent à leur définition d’un désert de soins avait augmenté en 2022 par rapport à 2018, la dernière fois que le groupe a enquêté sur le paysage des soins de maternité.

Près de 7 millions de femmes américaines en âge de procréer vivent maintenant dans un comté sans services de soins de maternité ou avec des services limités, ont constaté les auteurs du rapport. Un tiers des comtés américains sont un désert de soins de maternité, plus de la moitié d’entre eux classés comme ruraux. Et en 2020, plus de 146 000 bébés sont nés dans ces comtés.

Marche des dix sous

Bien qu’elles ne représentent qu’environ 9% des naissances, ce sont des mères qui ont déjà moins accès aux soins médicaux et qui sont plus susceptibles de lutter contre des problèmes de santé chroniques comme les maladies cardiaques ou le diabète. Ils sont plus susceptibles de vivre en milieu rural, là où se concentrent ces déserts de soins. Ils vivent dans des régions où la consommation de tabac et de drogues est plus importante. Elles sont plus susceptibles de faire face à l’hypertension pendant leur grossesse.

Les femmes noires et les femmes amérindiennes sont particulièrement exposées au risque de complications graves ou de décès pendant la grossesse. Une naissance sur quatre de bébés amérindiens a lieu dans un comté où les services de maternité sont inexistants ou limités, tout comme une naissance de bébé noir sur six. Ils se sont avérés plus susceptibles d’avoir reçu des soins prénataux inadéquats et d’avoir connu des taux de mortalité plus élevés que leurs pairs blancs et hispaniques.

Suivi du système de santé Peterson-KFF

Au total, environ 900 Américains sont morts en 2020 de complications liées à l’accouchement. 50 000 autres femmes ou plus ont connu de graves complications liées à la grossesse. Quatre de ces décès sur cinq étaient dus à des causes évitables. En termes d’échelle et de taux, la mortalité maternelle américaine éclipse les problèmes des autres pays riches, et ces lacunes dans les soins de maternité en assument une grande partie.

Suivi du système de santé Peterson-KFF

C’est encore une autre façon dont les soins de santé américains sont une valeur aberrante parmi leurs pairs internationaux. Et l’augmentation du nombre de déserts de soins de maternité a été entraînée au moins en partie par la nature centrée sur le profit du système de santé américain, unique parmi les pays riches.

Deux tendances ont entraîné la diminution de l’accès aux soins de maternité : une réduction du nombre de fournisseurs d’obstétrique et d’hôpitaux, soit en éliminant ces services, soit en fermant complètement. Les pertes sont directement le résultat des incitations financières – ou plutôt des désincitations – que le système de santé américain a mises en place pour les soins liés à la grossesse, comme je l’ai écrit plus tôt cette année.

Certains hôpitaux essaient de faire valoir que la fermeture d’une maternité n’est pas motivée financièrement, mais les services de travail et d’accouchement ne leur rapportent pas d’argent. Plus de 40% des naissances aux États-Unis sont couvertes par Medicaid, et les faibles taux de remboursement du programme sont fréquemment cités pour expliquer la décision d’un hôpital de fermer son service OB.

Il y a également eu une tendance générale à la consolidation et à la spécialisation parmi les hôpitaux. Il est généralement moins cher d’accoucher dans les maternités avec un volume de naissances élevé que dans les communautés où le taux de natalité est en baisse. Les unités de main-d’œuvre les moins actives entrent parfois dans une spirale descendante avant de fermer : les taux de natalité chutent, ce qui rend plus difficile la dotation en personnel de l’unité et plus coûteux le maintien de ces services. Les compétences du personnel s’atrophient avec des accouchements peu fréquents, et les hôpitaux invoquent ce risque pour justifier leur décision de fermer une maternité.

Conséquence de ces fermetures, les personnes en travail doivent parfois voyager une demi-heure voire beaucoup plus pour se rendre dans un autre hôpital où elles pourront accoucher. S’ils ont des complications, cet accès peu pratique aux soins d’urgence peut rendre la situation potentiellement mortelle pour les deux, comme l’a souligné le rapport March of Dimes.

Selon le groupe, près de 300 000 femmes ayant des grossesses à haut risque vivaient dans des comtés sans lits obstétricaux de haut niveau en 2020. Et près de 80 000 nourrissons admis dans des unités de soins intensifs néonatals sont nés dans des familles qui vivaient dans des comtés sans lits NICU. Au niveau de l’État, le Wyoming n’a pas du tout de lits NICU.

La marche des dix sous a proposé une variété d’idées politiques pour remédier à l’accès insuffisant aux soins de maternité aux États-Unis : rendre plus de personnes éligibles à Medicaid, rendre les soins de sage-femme plus largement disponibles et autorisés, et améliorer les prestations d’assurance. Ce rapport et d’autres données montrant que le taux de mortalité maternelle a augmenté pendant la pandémie plaident en faveur d’une action urgente pour protéger les mères du pays et leurs bébés.