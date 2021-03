ANSAN, Corée du Sud (AP) – Pour la première fois depuis des années, Choi Bok-hwa n’a pas reçu son appel d’anniversaire annuel de sa mère en Corée du Nord. Chaque janvier, la mère de Choi avait escaladé une montagne et utilisé le téléphone portable chinois de contrebande d’un courtier pour appeler la Corée du Sud pour lui souhaiter un joyeux anniversaire et organiser un transfert d’argent si nécessaire.

Choi, qui n’a pas envoyé d’argent ni parlé à sa mère de 75 ans depuis mai, pense que le silence est lié à la pandémie, qui a conduit la Corée du Nord à fermer ses frontières plus étroitement que jamais et à imposer certaines des restrictions les plus sévères au monde. mouvement.

D’autres transfuges du Sud ont également perdu le contact avec leurs proches en Corée du Nord au milieu de la tourmente du COVID-19 – et le problème ne vient pas seulement du côté nord-coréen. La déconnexion entre les transfuges et leurs familles dans le Nord met fin à un lien émotionnel et financier important entre les Corées rivales, dont les citoyens n’ont pas le droit de se contacter.

Les malfaiteurs du Sud partagent depuis longtemps une partie de leurs revenus avec leurs parents, leurs enfants et leurs frères et sœurs en Corée du Nord. Mais ces transfuges, qui font face à une discrimination chronique et à la pauvreté dans le Sud, disent maintenant qu’ils ont arrêté ou fortement réduit les envois de fonds en raison de la chute des revenus. D’autres les reportent parce qu’ils ne peuvent pas contacter les courtiers qui agissent comme intermédiaires ou parce que les courtiers exigent des frais extrêmement élevés.

Choi, une chanteuse dans une troupe d’art sur le thème de la Corée du Nord, n’a gagné l’année dernière qu’environ 10 à 20% de ce qu’elle obtient habituellement en raison de performances annulées.

«J’attends son appel plus que jamais ces jours-ci», a déclaré Choi, 47 ans, qui vit à Ansan, juste au sud de Séoul.

Environ 33 000 Nord-Coréens ont fui vers la Corée du Sud depuis que la Corée du Nord a souffert d’une famine au milieu des années 1990. L’année dernière, pendant la pandémie, seuls 229 sont venus en Corée du Sud, contre 1047 en 2019.

De nombreux transfuges utilisent des courtiers pour rester en contact avec leurs familles dans le Nord, mais ce processus est complexe, coûteux et risqué.

Les courtiers en Corée du Nord utilisent souvent des téléphones portables de contrebande pour appeler le sud depuis les montagnes proches de la frontière avec la Chine, où ils peuvent obtenir une meilleure réception et éviter d’être détectés officiellement.

Les appels sont souvent suivis de transferts d’argent, qui obligent les transfuges à envoyer de l’argent sur les comptes bancaires d’autres courtiers du côté chinois de la frontière. Les courtiers en Chine et en Corée du Nord font souvent de la contrebande de marchandises séparément en Corée du Nord et en dehors. Cela signifie que les transferts d’argent n’ont pas besoin d’être envoyés de l’autre côté de la frontière immédiatement; au lieu de cela, les courtiers en Corée du Nord peuvent donner l’argent aux parents des transfuges et être remboursés par leurs partenaires de passeurs en Chine plus tard.

Mais la fermeture de la frontière nord-coréenne qui a duré un an a mis à mal le commerce de la contrebande, laissant les courtiers avec peu d’argent à utiliser pour les envois de fonds des transfuges, selon les observateurs.

Le général Robert Abrams, chef des troupes américaines en Corée du Sud, a déclaré l’année dernière que la Corée du Nord avait envoyé des forces spéciales le long de sa frontière avec la Chine pour empêcher les passeurs d’entrer et que des «ordres de tirer pour tuer étaient en place».

Lee Sang Yong, rédacteur en chef du Daily NK à Séoul, une organisation de médias en ligne avec des sources en Corée du Nord, a déclaré que Pyongyang avait tenté de brouiller les signaux mobiles et imposé de sévères restrictions le long de la frontière.

Les courtiers en Corée du Nord et en Chine prennent depuis longtemps 30% de l’argent transféré à titre de commission. Mais pendant la pandémie, certains courtiers ont pris une part de 40 à 50%, selon les transfuges et les militants.

Il n’y a pas d’études officielles et approfondies sur la façon dont la pandémie a affecté les transferts d’argent. Mais des enquêtes séparées sur plusieurs centaines de transfuges par des groupes civiques ont montré que 18 à 26% des répondants avaient envoyé de l’argent en Corée du Nord l’année dernière, contre environ 50% dans un sondage de taille similaire en 2014.

Shin Mi-nyeo, chef du groupe civique Saejowi qui a mené l’une des récentes enquêtes, a déclaré que les transferts d’argent étaient en baisse avant même la pandémie parce que de nombreux transfuges avaient coupé le contact avec leurs familles dans le Nord pour des raisons financières.

«Ils sont initialement désireux de soutenir leurs familles dans le Nord parce qu’ils savent à quoi ressemble leur vie là-bas», a déclaré Shin. Au bout d’un moment, cependant, cela devient «hors de vue, hors de l’esprit».

Chaque fois que la mère de Choi l’appelait, elle donnait souvent les numéros de téléphone des voisins qui avaient fui en Corée du Sud qui ne répondaient pas aux appels de leurs familles rentrées chez eux.

Lorsque Choi a atteint certains d’entre eux, elle a dit qu’ils lui avaient dit que la maladie ou les difficultés financières signifiaient qu’ils ne pouvaient pas se permettre les demandes régulières d’argent de leurs familles dans le Nord, où le revenu national brut par habitant estimé en 2019 était d’un 27e de Corée du Sud.

On ne sait pas à quel point cela rendra l’économie déjà moribonde du Nord. L’agence d’espionnage sud-coréenne a rapporté l’année dernière une multiplication par quatre du prix des aliments importés comme le sucre et les assaisonnements dans le Nord, tandis que les données chinoises montrent que son volume commercial officiel avec la Corée du Nord a chuté de 80% l’année dernière.

«L’argent que nous envoyons est une bouée de sauvetage», a déclaré Cho Chung Hui, 57 ans, qui a transféré l’équivalent de 890 dollars à chacun de ses deux frères et sœurs chaque année avant la pandémie. «C’est tellement d’argent. Si quelqu’un travaille vraiment avec diligence sur les marchés nord-coréens, il ne gagne que 30 à 40 dollars par mois. »

Cho a déclaré que ses frères et sœurs avaient l’habitude de voyager pendant des heures jusqu’à la frontière pour rencontrer des courtiers et l’appeler pour obtenir de l’argent. Mais il n’a plus entendu parler de ses frères et sœurs depuis novembre 2019.

Cho a déclaré que certains «courtiers en forme de voleurs» demandent maintenant une énorme réduction de l’argent transféré et que beaucoup de ses amis transfuges attendent que les commissions se stabilisent avant de reprendre les envois de fonds.

Kim Hyeong Soo, 57 ans, a déclaré que les Nord-Coréens ayant des membres de leur famille en Corée du Sud étaient appelés «familles de traîtres». Mais le ricanement s’est transformé en envie quand ils ont commencé à recevoir de l’argent. Kim, codirecteur d’un groupe de défense des droits humains appelé les Stepping Stones, a déclaré qu’il avait cessé d’envoyer des fonds l’année dernière parce que ses revenus avaient chuté.

La loi sud-coréenne interdit à ses citoyens tout contact non autorisé avec les Nord-Coréens, mais les autorités n’appliquent pas strictement la réglementation aux transfuges pour des raisons humanitaires. Les responsables nord-coréens négligent souvent les transferts d’argent parce qu’ils reçoivent des pots-de-vin de ceux qui reçoivent de l’argent.

«Les policiers nord-coréens sont pauvres aussi», a déclaré Cho.

Cho, chef de l’ONG Good Farmers basée à Séoul, a déclaré qu’il était «très pénible» d’envoyer de l’argent à ses frères et sœurs, mais qu’il le referait si sa famille appelait. «Je suis désolé pour eux parce que nous n’avons pas pu venir ici ensemble.»