Les descendants portés sur Android vous coûteront 10 $

Noodlecake Studios, l’éditeur derrière quelques-uns des plus grands ports Android que nous avons sur notre plate-forme, a récemment publié Descendeurs sur Google Play. Au prix de 9,99 $, il s’agit d’un portage complet du jeu que beaucoup connaissent et adorent (un titre 10/10 sur Steam), sans achats intégrés ni micro-transactions à trouver.

Le jeu est un jeu de VTT de descente qui propose des environnements générés de manière procédurale. Ce fait rend le jeu rejouable à l’infini, ce qui est une bonne chose quand on parle d’un jeu mobile à 10 $. Les joueurs peuvent gagner de nouveaux équipements, bâtir leur réputation avec un système en ligne entièrement intégré et utiliser un système de contrôle qui pourrait encore nécessiter quelques ajustements.

J’ai essayé le jeu moi-même et après 5 minutes, je me suis senti assez frustré par les commandes. Ils peuvent être très sensibles, et quelques critiques sur Google Play ont mentionné que leurs différents contrôleurs de jeu tiers ne sont toujours pas pris en charge. Noodlecake semble travailler sur ce problème. Sur mon Pixel 6 Pro, les performances du jeu étaient très bonnes, sans bégaiement ni problème à signaler. La même chose ne peut pas être dite pour les autres joueurs, cependant, avec quelques critiques mentionnant des problèmes de performances et de fréquence d’images sur d’autres appareils.

Si vous êtes un grand fan de Descenders, essayez-le et dites-nous ce que vous pensez du port.