Les descendants d’un chef amérindien veulent récupérer son visage lors des événements de la NFL — RT World News

Le logo retiré représentant John Two Guns White Calf a inspiré la fierté tribale et familiale, ont-ils déclaré à Fox News

Les descendants de John Two Guns White Calf, un chef amérindien qui a inspiré le logo désormais retiré de l’équipe des Washington Commanders, ont demandé son retour aux événements de la National Football League.

« Les fans veulent qu’il revienne et nous voulons qu’il revienne », a déclaré la semaine dernière à Fox News Thomas White Calf, un petit-neveu du célèbre chef de la tribu des Blackfeet du début du XXe siècle.

« Notre ancêtre était l’indigène le plus célèbre et le plus photographié de l’histoire » a-t-il ajouté, s’exprimant au téléphone aux côtés de sa mère, Delphine White Calf. « Je suis fier de lui. Les Pieds-Noirs sont fiers de lui. »

La chaîne d’information conservatrice a interviewé la famille après avoir rencontré le sénateur du Montana Steve Daines, qui critique ouvertement la décision de 2020 de rebaptiser l’équipe. Le législateur a évoqué à plusieurs reprises ce qu’il considère comme une erreur historique au Congrès et dans les médias.

« Ne vous y trompez pas, ce logo a été inspiré et imaginé… comme un hommage aux Amérindiens. Ce n’est pas une caricature. C’est une représentation de la fierté et de la force. Du courage et de l’honneur. » il l’a déclaré lors d’une audience d’un sous-comité du Sénat en mai.















Blackie Wetzel, un autre chef tribal des Blackfeet, est crédité d’avoir créé le logo en 1971. L’année suivante, l’équipe qui s’appelait à l’époque les Redskins de Washington a adopté son symbole.

Le nom et la mascotte ont été retirés en 2020, dans un contexte de protestations raciales suite à la mort de George Floyd. Les principaux investisseurs et actionnaires ont fait pression sur les principaux sponsors de l’équipe, affirmant que la marque promouvait des stéréotypes négatifs sur les Amérindiens. La direction a cédé, même si l’équipe n’a adopté le nom actuel que deux ans plus tard. En 2023, un groupe dirigé par l’homme d’affaires Josh Harris a racheté les Washington Commanders.

Un porte-parole de l’équipe a déclaré à Fox News qu’elle collaborait avec le sénateur Daines « pour honorer l’héritage de notre équipe et de la communauté amérindienne », mais n’avait aucune intention de faire revivre l’ancienne image.

EN SAVOIR PLUS:

Le journal a imputé la responsabilité de la controverse sur le nom au Congrès national des Indiens d’Amérique, une organisation à but non lucratif. L’organisation cherche notamment à éradiquer ce qu’elle considère comme des mascottes inappropriées dans le sport et a porté plainte contre les Redskins en 2013 dans un rapport de 29 pages sur le sujet.

« Les mascottes indiennes néfastes d’aujourd’hui sont en grande partie une extension de la commercialisation de la race, comme le visage noir et les stéréotypes afro-américains », le document revendiqué.