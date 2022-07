Les descendants d’éventuelles victimes du massacre de Tulsa peuvent donner de l’ADN

Les personnes qui croient être les descendants des victimes du massacre de Tulsa Race en 1921 peuvent désormais fournir du matériel génétique pour aider les scientifiques lorsqu’ils commencent à essayer d’identifier les restes de victimes possibles.

Danny Hellwig, directeur de laboratoire chez Intermountain Forensics, a déclaré mercredi que les chercheurs n’étaient pas prêts à commencer à essayer de faire correspondre l’ADN pour l’identification, mais une vague de demandes des résidents locaux sur la façon de fournir du matériel génétique les a amenés à commencer le processus d’acceptation des dons.

“C’est ce qui a incité cela”, a déclaré Hellwig. « Nous ne nous attendions pas à un tel soutien et à une volonté d’aider… les gens ont sauté du bois » pour proposer leur ADN à tester.

Les Noirs qui avaient des ancêtres à Tulsa en 1921 sont recherchés, a déclaré Hellwig.

“Ce dont nous avons besoin, c’est de remplir ces bases de données avec des lignées familiales” de descendants directs, rendant l’identification des restes possible en quelques jours, a déclaré Hellwig.

“Si nous ne sommes jumelés qu’à des parents très éloignés, cela peut prendre beaucoup plus de temps”, les efforts précédents pour faire de tels jumelages prenant quatre ans ou plus, a-t-il déclaré.

La fondation à but non lucratif de Salt Lake City examine 14 ensembles de restes retirés d’un cimetière local il y a un an et a déclaré qu’au moins deux des restes contiennent suffisamment d’ADN utilisable pour des tests d’identification éventuelle.

Les restes n’ont pas été confirmés comme victimes du massacre de 1921, une découverte qui, selon les responsables, pourrait être impossible en raison du temps écoulé depuis leur mort.

Les gens peuvent fournir leurs informations à partir de sites de généalogie tels que ancestry.com ou 23andme.com et les télécharger sur www.tulsa1921dna.org, mais on ne sait pas quand le processus d’essai de correspondance de l’ADN commencera.

Hellwig a déclaré que les donateurs ont la possibilité d’interdire le partage de leurs informations avec d’autres agences, y compris les forces de l’ordre, et peuvent supprimer leurs informations à tout moment.

Le massacre de 1921 s’est produit lorsqu’une foule blanche est descendue sur Greenwood, un quartier à prédominance noire de Tulsa. Plus de 1 000 maisons ont été incendiées, des centaines ont été pillées et le quartier des affaires prospère connu sous le nom de Black Wall Street a été détruit.

Une recherche des tombes des victimes du massacre a commencé en 2020 et a repris l’année dernière avec près de trois douzaines de cercueils contenant les restes d’éventuelles victimes récupérés.

Les enquêteurs n’ont pas précisé quand ils analyseront des sites supplémentaires où se trouvent des charniers présumés, mais des zones de recherche potentielles sont prévues, selon les responsables de la ville de Tulsa.

Ken Miller, l’Associated Press