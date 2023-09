Les descendants d’esclaves promettent de continuer à se battre après que le comté de Géorgie ait approuvé des maisons plus grandes pour l’enclave insulaire

DARIEN, Géorgie (AP) — Les descendants d’esclaves vivant sur une île de Géorgie ont juré de continuer à se battre mardi après que les commissaires du comté ont voté pour doubler la taille maximale des maisons autorisées dans leur petite enclave, ce qui, craignent les habitants, n’accélérera le déclin de l’un des Les quelques communautés Gullah-Geechee survivantes du Sud.

Les résidents noirs de la communauté Hogg Hummock sur l’île Sapelo et leurs partisans ont rempli une réunion des commissaires élus du comté de McIntosh pour s’opposer aux changements de zonage qui, selon les résidents, favorisent les acheteurs fortunés et entraîneront des augmentations d’impôts qui pourraient les pousser à vendre leurs terres.

Quoi qu’il en soit, les commissaires ont voté 3 contre 2 pour affaiblir les restrictions de zonage que le comté a adoptées il y a près de trois décennies avec l’intention déclarée d’aider les 30 à 50 habitants de Hogg Hummock à conserver leurs terres.

Yolanda Grovner, 54 ans, d’Atlanta, a déclaré qu’elle envisageait depuis longtemps de prendre sa retraite sur un terrain que son père, originaire de l’île, possède à Hogg Hummock. Elle a quitté le palais de justice du comté mardi soir en se demandant si cela arriverait un jour.

« Ça va être très, très difficile », a déclaré Grovner. Elle a ajouté : « Je pense que c’est leur façon de pousser les résidents hors de l’île. »

Hogg Hummock est l’une des rares communautés survivantes du sud du peuple connu sous le nom de Gullah, ou Geechee, en Géorgie, dont les ancêtres travaillaient dans des plantations d’esclaves insulaires.

Les conflits avec le gouvernement local ne sont pas nouveaux pour les habitants et les propriétaires fonciers. Des dizaines de personnes ont fait appel avec succès d’une hausse faramineuse des impôts fonciers en 2012, et les habitants ont passé des années à se battre contre le comté devant un tribunal fédéral pour obtenir des services de base tels que des équipements de lutte contre les incendies et la collecte des déchets, avant que les autorités du comté ne s’installent l’année dernière.

« Nous nous battons toujours tout le temps », a déclaré Maurice Bailey, originaire de Hogg Hummock, dont la mère, Cornelia Bailey, était une conteuse célèbre et l’une des voix les plus marquantes de l’île Sapelo avant sa mort en 2017. « Ils ne vont pas arrêt. Les gens qui emménagent ne nous respectent pas en tant que personnes. Ils aiment notre nourriture, ils aiment notre culture. Mais ils ne nous aiment pas.

La population de Hogg Hummock a diminué au cours des dernières décennies et certaines familles ont vendu leurs terres à des étrangers qui ont construit des maisons de vacances. Les nouvelles constructions ont provoqué des tensions quant à la taille de ces maisons.

Les commissaires ont augmenté mardi la taille maximale d’une maison à Hogg Hummock à 3 000 pieds carrés (278 mètres carrés) d’espace total clos. La limite précédente était de 1 400 pieds carrés (130 mètres carrés) d’espace chauffé et climatisé.

Le commissaire Davis Poole, qui a soutenu l’assouplissement de la restriction de taille, a déclaré que cela permettrait « une maison modeste permettant à toute une famille de rester sous un même toit ».

« Les commissaires n’ont pas pour objectif de détruire la culture Gullah-Geechee ou d’effacer l’histoire de Sapelo », a déclaré Poole. « Nous ne cherchons pas à gagner plus d’argent pour le comté. »

Le président de la Commission, David Stevens, qui a déclaré qu’il visitait l’île de Sapelo depuis les années 1980, a imputé le changement du paysage de Hogg Hummock aux propriétaires autochtones qui ont vendu leurs terres.

« Je n’ai besoin de personne pour me faire la leçon sur la culture de l’île Sapelo », a déclaré Stevens, ajoutant : « Si vous ne voulez pas de ces étrangers, si vous ne voulez pas que ces nouvelles maisons soient construites… ne vendez pas votre atterrir. »

Les responsables du comté ont fait valoir que les restrictions de taille basées sur les espaces chauffés et refroidis s’avéraient impossibles à appliquer. Le procureur du comté, Adam Poppell, a déclaré que plus d’une douzaine de maisons à Hogg Hummock semblaient enfreindre les limites et que, dans certains cas, les propriétaires refusaient d’ouvrir leurs portes aux inspecteurs.

Le propriétaire foncier de Hogg Hummock, Richard Banks, a assimilé cela au fait que le comté laissait les contrevenants établir les règles.

« Si tout le monde veut dépasser la limite de vitesse, devrions-nous augmenter les limites de vitesse pour tous les excès de vitesse ? » dit les banques.

Les résidents de Hogg Hummock ont ​​déclaré qu’ils avaient été pris au dépourvu lorsque le comté a dévoilé ses propositions de changements de zonage le 16 août. En juillet, les commissaires avaient approuvé des changements de zonage radicaux dans tout le comté de McIntosh, mais avaient laissé Hogg Hummock tranquille.

Le commissaire Roger Lotson, le seul membre noir de la commission du comté, a voté contre les changements et a averti ses collègues qu’il craignait qu’ils se retrouvent devant les tribunaux pour les avoir précipités.

Deux avocats du Southern Poverty Law Center étaient assis au premier rang. L’avocate Anjana Joshi a déclaré qu’ils avaient « des préoccupations en matière de procédure régulière et d’égalité de protection » quant à la manière dont l’ordonnance de zonage a été modifiée.

« À notre avis, cela n’a pas été fait correctement », a déclaré Joshi, qui a ajouté : « Nous ne faisons que commencer. »

Située à environ 95 kilomètres au sud de Savannah, l’île de Sapelo reste séparée du continent et accessible uniquement par bateau. Depuis 1976, l’État de Géorgie est propriétaire de la majeure partie de ses 78 kilomètres carrés de nature sauvage en grande partie préservée. Hogg Hummock, également connu sous le nom de Hog Hammock, s’étend sur moins d’un mile carré.

Les communautés Gullah-Geechee sont dispersées le long de la côte sud-est, de la Caroline du Nord à la Floride, où elles perdurent depuis que leurs ancêtres esclaves ont été libérés par la guerre civile. Les chercheurs affirment que ces peuples longtemps séparés du continent ont conservé une grande partie de leur héritage africain, de leur dialecte unique aux compétences et métiers tels que la pêche au filet et le tissage de paniers.

Hogg Hummock a gagné une place en 1996 sur le registre national des lieux historiques, la liste officielle des sites historiques précieux des États-Unis. Mais pour les protections visant à préserver la communauté, les résidents dépendent du gouvernement local du comté de McIntosh, où 65 % des 11 100 habitants sont blancs.

Russ Bynum, Associated Press